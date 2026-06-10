Гибридный поворот: «Москвич» готовит новинку для масс-премиума

Автозавод «Москвич» подтвердил планы по выпуску гибридных автомобилей под собственной маркой

Ожидается, что первая такая модель сойдет с конвейера в 2027 году. Об этом на Петербургском экономическом форуме рассказала гендиректор предприятия Елена Фролова, пока не уточнив ни класс будущей машины, ни технические детали.

Новинка займет промежуточное положение между дорогими электромобилями и классическими бензиновыми авто. По словам главы «Москвича», гибрид получит компактную и не самую дорогую батарею, что позволит удержать баланс цены и качества. Хотя автомобиль точно будет стоить дороже версии с двигателем внутреннего сгорания, в сегмент «ультрабюджетных» машин (например, Evolute i-Space за 3,5 млн рублей) компания метить не намерена. Конкурировать новинка готова скорее с моделями Haval и Geely.

Для сравнения, текущий электрический Москвич 3е стартует от 4,16 миллиона.

Сейчас завод активно ищет надежного технологического партнера. Предыдущие отношения с JAC оказались непростыми – совместный проект гибридного кроссовера Москвич 5 был заморожен. Внимание переключилось на китайский концерн SAIC, у которого есть готовые гибридные модели: седан Roewe D7 и кроссоверы MG.

Интерес к гибридам в России стремительно растет: за первые четыре месяца 2026 года их продажи взлетели в 2,3 раза, и теперь такие машины выбирает уже каждый двадцатый покупатель.

В «Москвиче» надеются, что снижение ключевой ставки Центробанком сделает кредиты доступнее и подстегнет спрос на эту технику, которая считается более универсальной, чем машины на чистом электричестве.

О том, как менялись цены на Москвич 3, «За рулем» писал ранее.