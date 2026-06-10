В России изменились цены на популярный доступный отечественный кроссовер
В начале июня 2026 года прайс на одну из модификаций самого доступного кроссовера Москвич 3 был скорректирован в большую сторону.
Конкретно версия «Стандарт Телематика 2026» с механической коробкой передач прибавила в цене 15 тысяч рублей. Теперь её стоимость составляет 2,04 миллиона рублей. Забавный момент: ровно столько же просят и за более богатую комплектацию «Стандарт Плюс», хотя у базового исполнения руль сделан из полиуретана, а не из кожи, вместо климат-контроля стоит обычный кондиционер, да и шторка багажника отсутствует.
Силовая установка при этом едина для всех версий – никакой разницы под капотом. Речь идет о 1,5-литровом бензиновом турбомоторе, который выдает 136 лошадиных сил и 200 Нм крутящего момента. Привод у Москвича 3, как и прежде, только передний.
О других ценовых изменениях на рынке «За рулем» ранее писал.
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