Какие машины подешевели сильнее всего: сводка скидок на первую неделю июня

Эксперт Мосеев назвал 18 автомобилей с максимальными скидками в июне

На старте лета, с 1 по 5 июня, торговцы активно правили ценники в сторону снижения. Причина банальна – склады переполнены, и рынок перенасыщен предложением. Эксперт Олег Мосеев зафиксировал, что волна пересмотра прошлась практически по каждому бренду, правда, не всегда в выгодную для покупателя сторону.

Lada решила порадовать клиентов приятными бонусами на машины 2025 модельного ряда. За седан Aura просят на 100 тысяч рублей меньше – причём на все версии без исключения. Универсал Largus в любой комплектации стал доступнее ещё на 30 тысяч. Такая же прибавка к скидке, между прочим, коснулась и версий Largus на газу (CNG), а также пятиместного и семиместного Largus Cross.

Geely, в отличие от АВТОВАЗа, сыграла в двух направлениях. Кроссоверы Atlas с полным приводом в топовых исполнениях (Flagship, Luxury, Sport) неожиданно взлетели в цене на 144 тысячи рублей. А вот скидку на Monjaro в версии Flagship, составлявшую 40 тысяч, и вовсе отменили. В общем, тут как повезёт.

Changan поступил проще – на всё семейство UNI-V 2024 года действует фиксированный дисконт в 100 тысяч рублей. Jetour тоже обновил прайсы: Dashing «похудел» на 50 тысяч рублей независимо от версии, а на T1 2026 года можно сэкономить 75 тысяч. Модель X70 Plus в комплектации Prestige, кстати, подешевела сразу на 50 тысяч больше, чем раньше.

Exeed заманивает покупателей скидкой в 250 тысяч рублей на кроссовер RX 2025 года. Акция действует на исполнения Premium IOV и Flagship. У GAC дела обстоят солиднее: внедорожник GS8 в пятиместном GL (как 2025, так и 2026 года) можно взять дешевле на 150 тысяч. Та же сумма выгоды распространяется на GS8 New и GS8 Traveller во всех комплектациях.

Московский Москвич, напротив, пошёл на повышение. Базовая версия модели 3 2026 года с механикой прибавила 15 тысяч рублей к стоимости. Премиальный Hongqi тоже немного раскачал ценовые качели. Например, кроссовер HS3 подорожал на 20-60 тысяч, зато HS5, наоборот, упал в цене: скидки на него составляют от 151 до 321 тысячи для машин 2024 года и от 231 до 241 тысячи – для 2025-го.

Изменения не обошли стороной и китайских премиум-гигантов. LiXiang (Sinomach) запустил приятные скидки на модели 2026 года: флагманский L6 можно купить с дисконтом от 720 до 773 тысяч рублей, L7 – за минус 685,5 тысячи, а L9 – за вычетом 395,5 тысячи. У Soueast дисконты тоже подросли: на S06 – со 100 до 150 тысяч, на S07 – с 50 до 100 тысяч. Прибавка в обоих случаях составила по 50 тысяч рублей. А вот Exlantix поднял ценник на спортивную версию ES 2025 года на 110 тысяч рублей – теперь она стоит 6,85 млн вместо прежних 6,74.

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