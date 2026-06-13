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Три «безобидных» лекарства из аптечки, которые опаснее алкоголя за рулем

Кардиолог Золотарева назвала опасные для водителей препараты

Многие водители даже не подозревают, что обычные средства из аптечки способны превратить поездку в реальную угрозу. Некоторые лекарства, которые мы принимаем как безобидные, на деле сильно снижают концентрацию и реакцию. О трех неочевидных «врагах автомобилиста» рассказала врач-кардиолог медицинского центра «СМ-Клиника» Наталия Золотарева.

Первыми в списке идут привычные всем капли для носа – например, Нафтизин, Галазолин или Санорин, содержащие нафазолин или ксилометазолин. Кажется, что они просто снимают отек и никак не действуют на мозг, но на деле сосудосуживающие компоненты регулярно попадают в кровь. Это может спровоцировать целый букет системных эффектов: от головокружения, скачков давления и тахикардии до неожиданной вялости или, наоборот, нервозности. Итог – резкое падение концентрации и скорости реакции на дороге. Причем эффект способен сохраняться до 4-6 часов после закапывания.

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Опасные побочные эффекты популярных лекарств

Вторую группу составляют антигистаминные препараты «первого поколения» – например, Супрастин, Димедрол, Тавегил или Диазолин. Их до сих пор массово используют от аллергии или как легкое снотворное. Ключевая проблема здесь – сильная сонливость и выраженный седативный эффект. Эти вещества легко проникают в мозг, тормозя реакции, нарушая координацию и притупляя внимание. Чувство «заторможенности» и «ватной головы» может оставаться даже на следующий день. Садиться за руль в таком состоянии – примерно как с тяжелого похмелья.

На третьем месте оказались «безобидные» успокоительные на травах – таблетки или настойки валерианы и пустырника. Многие считают их просто травками, но вот что важно: седативный (то есть успокаивающий и тормозящий) эффект этих средств научно доказан. Особенно коварны спиртовые настойки – плюс алкоголь – и большие дозировки таблеток. Они провоцируют вялость, сонливость и заметно замедляют мыслительные процессы и реакцию. К тому же регулярный прием даже минимальных доз способен накапливать эффект. А за рулем нужна бдительность, а не расслабленность.

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Источник:  Авто Mail
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