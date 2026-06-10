Вы удивитесь, сколько водителей в РФ сталкивались с некачественным моторным маслом

Роскачество: с некачественным маслом для авто сталкивались 35% автовладельцев

Специалисты Роскачества и компании OMI опросили российских автомобилистов и выяснили их предпочтения в выборе моторного масла.

Самым популярным оказалось синтетическое, его заливают в двигатель 42% водителей. Чуть меньше трети опрошенных используют полусинтетику, и только 8% остановили свой выбор на минеральных составах, при этом 17% автовладельцев вообще не вникают в тип жидкости.

Большинство респондентов (69%) покупают универсальное всесезонное масло, а 31% предпочитает менять продукт в зависимости от времени года. Чаще всего (62%) водители заказывают масло в автомагазинах, но популярность набирают онлайн-площадки: треть опрошенных уже делают покупки на маркетплейсах.

По данным исследования, с некачественной продукцией хотя бы раз сталкивались 35% автовладельцев. У каждого пятого это случилось единожды, а у 16% проблемы повторялись. О серьезных поломках двигателя из-за плохого масла сообщили 22% респондентов, тогда как остальным 78% удалось избежать серьезных повреждений.

В Роскачестве отметили, что проблема качества масел стоит остро, поэтому ведомство включило их в план проверок на текущий год. Выяснилось, что лишь 10% продукции на рынке соответствует не только закону, но и высокому стандарту качества ведомства, тогда как еще 10% товаров не отвечают даже обязательным требованиям.

Эксперты OMI добавили, что рынок переживает две противоречивые тенденции. С одной стороны, растут продажи через интернет, а с другой – высок риск нарваться на подделку, которая может повредить мотор.

Благодаря опросу почти тысяч автовладельцев исследование позволяет достоверно оценить ключевые риски и изменения в потребительском поведении на рынке моторных масел.

О том, как в страну попадают контрафактные товары, «За рулем» подробно объяснил ранее.