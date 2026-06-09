Параллельный импорт в России продлили
Параллельный импорт в России, вопреки слухам, не свернут – механизм проработает как минимум до конца 2027 года, сообщил статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в рамках ПМЭФ-2026.
«Мы механизм оставляем пока в силе, по крайней мере наше предложение такое», – сказал он, отвечая на вопрос, продолжит ли действовать параллельный импорт в следующем году.
Чекушов отметил, что Минпромторг продолжит следить за тем, как меняется востребованность товаров, поставляемых в рамках механизма.
Механизм параллельного импорта действует с марта 2022 года и позволяет ввозить в страну товары без согласия правообладателей. Перечень таких товаров постоянно обновляется.
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