Параллельный импорт в России продлили

Минпромторг: параллельный импорт продолжит действовать в 2027 году

Параллельный импорт в России, вопреки слухам, не свернут – механизм проработает как минимум до конца 2027 года, сообщил статс-секретарь – замглавы Минпромторга РФ Роман Чекушов в рамках ПМЭФ-2026.

«Мы механизм оставляем пока в силе, по крайней мере наше предложение такое», – сказал он, отвечая на вопрос, продолжит ли действовать параллельный импорт в следующем году.

Чекушов отметил, что Минпромторг продолжит следить за тем, как меняется востребованность товаров, поставляемых в рамках механизма.

Механизм параллельного импорта действует с марта 2022 года и позволяет ввозить в страну товары без согласия правообладателей. Перечень таких товаров постоянно обновляется.

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