Электромобиль, который может заглохнуть: Toyota изобрела виртуальную «механику»

Toyota разработала систему имитации механической коробки передач на электрокарах

Японский автогигант хочет вернуть водителям те самые ощущения от классических машин, которые многие уже подзабыли. Речь про движение с механической коробкой передач – со всеми его «прелестями». Если ошибиться с передачей или неправильно выжать сцепление, система просто снизит крутящий момент, и автомобиль остановится, будто у него заглох мотор.

Идея, кстати, не новая: прототип подобного функционала появился еще три года назад на Lexus UX300e. Теперь же Toyota зарегистрировала патент, который существенно дорабатывает концепцию. Дело в том, что программное обеспечение будет в реальном времени рассчитывать виртуальные обороты двигателя и подбирать нужную передачу. Если этих «оборотов» не хватит – виртуальный движок «заглохнет».

Изображение к патенту Toyota

При этом система будет еще и оценивать навыки самого водителя. На основе этого она станет настраивать вспомогательные функции – новичкам, например, предложат помощь при удержании на подъеме, а опытные смогут действовать на свой страх и риск. Вдобавок есть функция контроля ускорения: она позволяет отключать имитацию сцепления, чтобы можно было стартовать агрессивно.

Пока, правда, неясно, дойдет ли эта идея до реальных машин. Но интересно другое: пока все гонятся за футуристичным дизайном и технологиями, Toyota целенаправленно делает электромобили намеренно старомодными. И, вполне возможно, у такого подхода есть будущее.

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