На рынок выходит новый крупный и экономичный седан Geely: подробности

Geely представит гибридный седан Emgrand i–HEV Zhiqing Hybrid 16 июня

Официальная премьера гибридного седана Emgrand пятого поколения от Geely состоится 16 июня – новинка получила название Emgrand i-HEV Zhiqing Hybrid и построена на платформе BMA Evo. Разработчики установили на эту бюджетную модель ту же силовую установку i-HEV, которая уже знакома по более дорогим Monjaro и Preface.

Дизайн гибридной версии почти не отличается от обычного бензинового собрата. У автомобиля – фирменная решетка радиатора с вертикальными пластинами, светодиодная оптика и усиленный кузов, чья жесткость на кручение достигает 26 000 Н·м/градус. Между прочим, почти 70% конструкции выполнено из высокопрочной стали.

Под капотом – 1,5-литровый двигатель внутреннего сгорания с впечатляющим тепловым КПД 48,41% и пара электромоторов. Суммарная отдача системы – 313 лошадиных сил.

Заявляется, что больше 80% времени машина способна ездить исключительно на электротяге – правда, для этого нужно держать скорость не выше 66 км/ч. При этом мотор работает на 27% реже, чем в обычных гибридах. А еще силовая установка реагирует на команды всего за 10 миллисекунд.

Комфорту в салоне тоже уделили внимание. Здесь установили систему активного шумоподавления и «умное» управление двигателем собственной разработки Geely. В итоге уровень шума внутри, по заверениям инженеров, превышает показатели чистых электрокаров лишь на 1 децибел.

«Мозгом» машины стала новая AI 2.0 совместно с облачной платформой Xingrui AI Cloud Power 2.0. Эта связка анализирует температуру, влажность, высоту над уровнем моря и кучу других параметров, после чего подбирает оптимальный режим работы гибрида. Компания утверждает, что такие алгоритмы позволяют экономить более 10% энергии.

Плюс гибридный Emgrand оснастили электронной платформой GEEA 3.0 – она объединяет ассистенты водителя, мультимедиа, шасси и силовой агрегат в единую цифровую систему.

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