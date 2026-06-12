Эти марки стали лидерами в рейтинге качества и надежности

iSeeCars: Toyota, Lexus, Honda и Acura показали максимальную надежность

Аналитики из iSeeCars проанализировали данные о пробеге более чем 174 тысяч автомобилей и выяснили, какие марки имеют наибольшую вероятность преодолеть планку в 250 тысяч миль (около 400 тысяч километров). Новое исследование американского рынка показало, что средняя вероятность для любого автомобиля преодолеть отметку в 250 000 миль (около 400 000 км) составляет всего 4,8%. Однако несколько марок выбились из статистики с колоссальным отрывом.

Японские бренды оккупировали верхние строчки рейтинга. С огромным отрывом лидирует Toyota, у которой показатель достигает 17,8%. Следом за ней идут Lexus (12,8%), Honda (10,8%) и Acura (7,2%). Примечательно, что пятерку замкнула американская GMC с результатом 4,6%. Кстати, электрокары Tesla продемонстрировали аналогичную вероятность – тоже на уровне 4,6%.

На другом конце списка оказались откровенные аутсайдеры. Нулевую вероятность дотянуть до 250 000 миль получили Jaguar, Mini и Maserati. У Land Rover этот показатель едва достиг 0,1%. Еще восемь марок – среди них Audi, BMW, Porsche, Hyundai и Kia – не смогли преодолеть планку в 1%.

Что касается премиум-сегмента, то там картина отличается. Лидерами по выживаемости стали Lexus, Acura, Tesla, Cadillac и Lincoln. В среднем по этому классу шанс добраться до 400 000 км составляет 3,2%. Аналитики связывают это с тем, что престижные машины обычно эксплуатируются гораздо менее интенсивно.

В массовом сегменте (помимо Toyota и Honda) четверку лидеров по надежности замкнули GMC, Chevrolet и Mazda.

Ранее «За рулем» сообщал, что Mazda вернулась в десятку самых продаваемых марок авто в России.