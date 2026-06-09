Этот японский бренд вырвался в топ продаж в России

Mazda вернулась в десятку самых продаваемых марок авто в России

По итогам 23-й недели 2026 года (период с 1 по 7 июня) в России было реализовано 533 новых автомобиля Mazda. Эта цифра, по данным экспертов агентства « Автостат» (источник – информация АО «ППК»), позволила японскому бренду спустя двенадцать недель снова войти в десятку наиболее востребованных марок на отечественном рынке.

Напомним: официальных поставок Mazda в Россию сейчас нет. Однако ещё в середине января эта марка неожиданно ворвалась в топ-10 и продержалась там девять недель подряд – с 3-й по 11-ю недели. Потом, с 12-й по 22-ю неделю, она ушла за пределы десятки. Теперь же, казалось бы, скромные 533 проданных экземпляра вернули её обратно.

Кстати, безусловное лидерство в марочном рейтинге так и остаётся за отечественной Lada – 7036 машин за минувшую неделю. За ней с заметным отрывом идут китайский Haval (4254 шт.) и наш Tenet (3150 шт.). Ещё три марки сумели преодолеть отметку в тысячу проданных автомобилей: Geely из Китая (1995 шт.), белорусский Belgee (1461 шт.) и китайский Changan (1422 шт.). А замыкают десятку японская Toyota (939 шт.), китайские Jetour (881 шт.) и Jaecoo (699 шт.), а также, как уже сказано, Mazda (533 шт.).

Всего же за отчётную неделю в стране продали 29,4 тыс. новых легковых машин. Прирост по сравнению с аналогичной неделей 2025 года составил 24,8%.

«За рулем» недавно рассказал, как в целом выглядит рынок новых авто в России.