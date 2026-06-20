Гоночные шины для «черепахи»: японский пикап–малютку выставили на аукцион

Грузовичок Honda Acty с мотором чуть мощнее тачки готов покорять серпантины

В США на площадке Bring a Trailer появился необычный лот – японский кей-кар Honda Acty SDX, который никогда официально не продавался в Америке.

Этот малыш 1994 года был привезен в Штаты в 2022-м и перекрашен в стильный серый перламутр. Под капотом пикапа скромный трехцилиндровый мотор объемом 0,66 литра, который выдает крохотные по местным меркам 38 л.с.

Продавец честно предупреждает: разогнать пикапчик можно лишь до 80 км в час, так что на скоростные магистрали лучше не соваться.

Однако главный сюрприз кроется в колесах. Вместо стандартных владелец установил 13-дюймовые диски с полусликами Toyo Proxes R888R.

Такая резина обычно используется для трек-дней, а не для перевозки грузов, но именно она обещает превратить тихоходный Acty в короля извилистых горных дорог. В салоне потолок обшили красной замшей, а сиденья и двери отделали черной кожей с красной строчкой, добавив спортивный руль Momo.

Пробег автомобиля составляет около 84 тыс.км. Торги уже стартовали, и этот забавный гибрид фермерской трудяги и гоночного снаряда ищет своего ценителя.