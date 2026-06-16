Летом в РФ серьезно изменится схема продажи билетов РЖД: чего ждать пассажирам?

С 31 июля 2025 года в России запретят перепродажу ж/д билетов через посредников

Планируете летний отпуск на поезде, а на официальном сайте РЖД – пусто? Заглядываете в телеграм-каналы или на «Авито» – и вот они, заветные места. Правда, стоят уже вдвое дороже. Вячеслав Володин, спикер Госдумы, подтвердил: это не случайность, а системная проблема. Перекупщики скупают билеты, создают искусственный дефицит и перепродают их с наценкой. Однако с 31 июля 2025 года за такие махинации начнут штрафовать.

В прошлом году, по информации РЖД, которую озвучил Володин, выявили около 2000 случаев, когда люди оформляли электронные билеты без намерения ехать. Цель одна – перепродажа. После анализа подозрительной активности компания вернула в свободную продажу 7000 билетов на сумму почти 23 миллиона рублей.

Наценка у спекулянтов варьируется от 1500 до 3000 рублей за место. Особенно остро проблема проявляется в пик сезона, когда миллионы едут к морю или к родственникам. Билеты разлетаются за секунды после открытия продаж.

Законодатели решили действовать жестко. Федеральный закон № 339-ФЗ, который вступит в силу 31 июля, ограничивает покупку ж/д билетов через сторонние ресурсы и посредников. По сути, приобрести проездной документ теперь можно только через официальные каналы. Автоматические системы скупки попали под полный запрет.

Транспортный юрист Михаил Гончаров, автор канала «Право на рельсы», объясняет: раньше перекупщики использовали ботов, которые выкупали лучшие места мгновенно. Человек просто не успевал. Новый закон, по его словам, перекрывает эту схему. Причем теперь появилась реальная ответственность.

Володин уточнил: закон ужесточает наказание за платные посреднические услуги по оформлению билетов. Штраф может достигать 500 тысяч рублей. Причем под удар попадают не только сами перекупщики, но и онлайн-платформы, размещающие такие объявления.

Механизм контроля пока отлаживается. Но сигнал для рынка очевиден: наживаться на пассажирах больше не выйдет. В РЖД пообещали усилить мониторинг подозрительных покупок и блокировать массовый выкуп. Обычным пассажирам совет один – покупать билеты только на официальном сайте или в приложении перевозчика. Любое предложение «помогу достать билетик» теперь не просто подозрительно, а незаконно.

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