Китайцы проехали на электричестве больше, чем обещали

Новый Li Auto L8 показал реальный запас хода в 440 км без включения ДВС

Обновленная версия гибридного кроссовера Li Auto L8 преодолела 439,7 км без включения бензинового двигателя.

Результат был показан в ходе дорожных испытаний в городских условиях и оказался почти на 10 км выше, чем составляет заявленная дальность хода на электроэнергии – 430 км. Причем условия тестов не были «тепличными»: в салоне новинки от Lixiang разместились четыре человека с багажом по 50 кг каждый, а климат-контроль был выставлен на 24 градуса. Весь комплекс городских испытаний занял 10 часов и 42 минуты.

Интересен и показатель дальности хода на трассе – в этих условиях машины на электротяге, лишенные возможности использовать рекуперацию, расходуют энергию интенсивнее, чем в городе. Но и на автомагистрали Li Auto L8 оказался на высоте: 336,6 км со средней скоростью 96,2 км/ч.

Напомним, Li Auto L8 – это EREV-гибрид, то есть фактически электромобиль с «удлинителем хода» в виде ДВС-генератора, подзаряжающего батарею. Запас хода на электричестве при емкости батареи в 72,7 кВтч у обновленной версии составляет 430 км, а суммарный – 1670 км. Совокупная мощность двух электромоторов – 571 л.с. Машина крупная: габариты составляют 5135 х 2000 х 1800 мм. Продажи в Китае стартуют 23 июня.

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