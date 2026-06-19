Едете на машине на юг? Эти вещи обязательно должны лежать в вашем багажнике

Эксперты перечислили семь обязательных вещей для дальней поездки на автомобиле

Собираетесь в длительное автопутешествие? Без тщательной подготовки не обойтись. Даже если машина выглядит идеально, дорога может преподнести неприятные сюрпризы – от пробитого колеса до усталости водителя. Чтобы не оказаться в безвыходном положении на трассе, лучше заранее продумать, что положить в багажник.

Первым делом – навигация и связь. Заряженный power bank, держатель для смартфона и, на всякий случай, бумажный атлас дорог. В глухих местах интернет ловит плохо, а обычная карта не подведет. Плюс не помешает иметь список аварийных номеров: техпомощь, страховщик, знакомый автосервис.

Аптечка и техника – не роскошь. В набор обязательно входят: огнетушитель, знак аварийной остановки, светоотражающий жилет и пуско-зарядное устройство для аккумулятора. Многие про это забывают, а зря. Прокол колеса на пустынном шоссе ночью – ситуация неприятная, но решаемая, если под рукой домкрат и запаска.

Превратить долгую поездку в комфортную поможет простой органайзер для вещей. Документы, очки, влажные салфетки, вода и легкий перекус (орехи, сухофрукты) должны быть в зоне досягаемости водителя. Пакет для мусора тоже обязателен – чистота в салоне снижает стресс.

Безопасность превыше всего: позаботьтесь о светоотражающих жилетах для всех пассажиров. Если выходите из машины на трассе, даже днем, жилет делает вас заметным за сотни метров. Также пригодится теплый плед или спальник – вдруг сломаетесь в холодную погоду или решите переночевать в машине.

Завершающий штрих – развлечения. Аудиокниги, плейлисты на вечер, пара подкастов и зарядка для планшета помогут скоротать время в пробках. И не забудьте проверить давление в шинах, уровень масла и антифриза перед выездом.

Счастливого пути!

О том, как избежать поломок в дальней дороге, «За рулем» ранее уже рассказывал.