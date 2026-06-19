Невозможно разогнуться после поездки? Врач назвал главные причины боли в спине

Нейрохирург Шайдуров перечислил пять причин болей в спине за рулем

У автомобилистов есть три главных врага здоровой спины – долгое сидение без движения, постоянная тряска в дороге и лишний вес. Заведующий стационаром, нейрохирург и травматолог-вертебролог клиники «Будь Здоров» на Рязанском проспекте Кирилл Шайдуров объяснил, какие факторы чаще всего приводят к неприятным ощущениям.

По словам специалиста, дело редко в чем-то одном – обычно проблема накапливается из нескольких моментов сразу. Главный из них – статика. Когда человек надолго застывает в одной позе, например сидя, его позвоночник испытывает непрерывное давление. Мышцы, которые в движении помогают разгружать опорно-двигательный аппарат, застывают в напряжении. Кровообращение и обмен веществ в тканях ухудшаются, отсюда со временем появляются усталость, скованность и боль.

Если спинные мышцы слабые и нетренированные, им совсем трудно удерживать тело правильно. Особенно когда человек сидит скрючившись – тогда мышцы спины и шеи перенапрягаются еще сильнее. А тут еще и тряска в дороге добавляет утомления, плюс лишний вес, который повышает нагрузку на позвоночник.

Что делать, чтобы спина не болела

Врач советует каждые 1-2 часа в пути обязательно делать остановку и разминаться. Хотя бы просто походить, сделать несколько наклонов и вращений корпусом и руками. Еще до поездки очень важно правильно настроить сиденье: спина должна чувствовать опору, руки – слегка сгибаться в локтях, а ноги – не быть чрезмерно вытянутыми.

Шайдуров также рекомендует обзавестись ортопедической подушкой для спины или поясницы. В движении главное держать осанку: не сутулиться, не тянуть шею вперед и не утыкаться в телефон на всю дорогу.

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