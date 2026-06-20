Как жители села с необычным названием борются с ворами дорожных указателей?

В селе Лох борются с кражами указателей с помощью GPS-трекеров, QR-кодов и камер

Власти саратовского села Лох решили кардинально бороться с регулярными кражами дорожных указателей. Для этого на въездах появятся камеры видеонаблюдения, а сами таблички планируют оснастить QR-кодами и GPS-трекерами. Проблема тянется еще с 2022 года – тогда и зафиксировали первые случаи исчезновения.

За несколько лет неизвестные утащили не меньше двух десятков табличек с названием населенного пункта. Местные жители, кстати, даже ведут неофициальную статистику: один указатель продержался рекордные 140 дней, а другой украли буквально через сутки после установки. Как говорят сельчане, чаще всего их увозят туристы – виной всему необычное название.

На запросы уже отреагировали: в селе начали продавать сувенирные копии табличек. К тому же для приезжих регулярно проводят экскурсии, а для тех, кто хочет задержаться, придумали уютные «лохаусы». Жители просят установить на въезде основательную стелу – ее украсть будет уже сложнее. В качестве альтернативы рассматривают оснащение указателей GPS-трекерами, чтобы всегда знать, где они оказались.

На табличках могут появиться и QR-коды, ведущие на сайт, где любой желающий купит сувенир вместо того, чтобы забирать оригинал. Для сравнения: в Москве совсем другая история – там планируют установить свыше 20 тысяч дорожных знаков уменьшенного формата, чтобы сделать навигацию удобнее для всех.

Ранее «За рулем» рассказал о подобной истории, когда блогеры отправились в необычное путешествие на отечественной технике.