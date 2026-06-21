До характерного звука: эта особенность Polestar 4 привела к массовому конфузу

Водители Polestar 4 повреждают заднюю дверь при парковке из-за отсутствия стекла

В западной прессе вирусится история вокруг электрического лифтбека марки Polestar и его задней двери.

Нидерландское издание AutoWeek опубликовало серию снимков кормы разных кросс-лифтбеков Polestar 4, которые похожи друг на друга, как две капли воды – вы найдете некоторые из этих фото в галарее под публикацией. У всех автомобилей помята дверь багажника — ровно посередине, в месте размещения эмблемы. Тут нужно уточнить: у модели полностью отсутствует заднее стекло, и контроль движения назад обеспечивают камера, ультразвуковые датчики и «цифровое зеркало» (экран-имитация обычного) в салоне.

Сама компания ранее заявляла, что отсутствие заднего стекла не является проблемой. К тому же, многие современные машины оснащены подобными системами, дополненными ассистентами парковки, что действительно снизило потребность в классических зеркалах у современных водителей.

Но дело в том, что по многочисленным свидетельствам владельцев, в Polestar 4 электроника иногда срабатывает с задержками и глюками, что и вынуждает парковаться, как в старой шоферской шутке, «до характерного звука». Так мало того: по какому-то конструкторскому недоразумению крайней задней точкой кузова Polestar 4 оказался не бампер, а именно задняя дверь, что, очевидно, особенно «радует» при подсчете расходов на ремонт... Бренд Polestar, принадлежащий Volvo Cars и Geely, пока ситуацию не комментировал.

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