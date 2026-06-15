Парень написал трогательную записку, чтобы никто не занял его парковочное место

Парень забронировал парковку треугольником из арматуры и запиской ради свидания

В соцсетях набирает обороты история, вдохновившая многих пользователей. Молодой человек решил проблему с парковкой весьма нестандартным способом: он смастерил треугольник из арматуры и оставил на месте записку с искренним признанием.

На листке молодой человек честно рассказал, что «по-тихому» взял отцовскую машину, чтобы навестить девушку. Он попросил не занимать это место – ведь потом авто придётся вернуть обратно, причём так, чтобы родитель ничего не заподозрил. В общем, настоящий романтический детектив.

Пользователи живо отреагировали на поступок. «Вот это настоящая мужская солидарность», – пишут в комментариях. Другие вспоминают: «Все мы когда-то были такими». Третьи желают удачи: «Надеюсь, место дождалось героя».

Правда, нашлись и те, кто напомнил, что бронировать общественные парковки – затея сомнительная с точки зрения правил. Но большинство сошлось во мнении: увидев такую записку, мало кто решился бы занять это место.

«За рулем» можно смотреть на YouTube

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