Популярный в РФ седан получил версию с расходом 2 литра на 100 км

Гибридная версия Geely Emgrand стартовала на рынке Китая по цене от 87 900 юаней

Седан Geely Emgrand официально обзавелся гибридной версией – продажи Emgrand i-HEV стартовали на территории КНР.

Особая история, связанная с этой версией, – это попадание этой модификации в Книгу рекордов Гиннесса. На испытаниях силовая установка Emgrand i-HEV позволила показать реальный расход 2,22 литра на 100 км пути. Напомним, под капотом гибридного Эмгранда – 1.5 бензиновый мотор со сверхвысоким КПД (48,41%), работающий в союзе с двумя электромоторами – вкупе вся система выдает 313 л.с.

От розетки Emgrand i-HEV не заряжается, но в городском режиме, на скоростях до 66 км/ч, более 80% времени ездит именно на электричестве. В компании говорят, что ДВС в новом Эмгранде включается на 27% реже, чем в аналогичных установках конкурентов.

Словом, в свете разгорающегося топливного кризиса в России такой автомобиль пришелся бы весьма кстати. Самое время вспомнить о ценах: в КНР объявленная цена базовой версии Emgrand i-HEV составляет 87 900 юаней – это чуть более 950 тысяч рублей по текущему курсу. Для ориентира, обычный бензиновый Emgrand в Китае стоит от 74 900 юаней (около 810 тысяч рублей), а у нас – примерно от 1,4 млн рублей, не считая «параллельных» расходов на логистику и оформление.

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