Машина дергается при разгоне? Этот простой тест укажет на проблему

Автомеханик Лазарев рассказал, как проверить сцепление на автомобиле без визита в сервис

Pravda.Ru рассказала о простых, но эффективных методах диагностики сцепления, которые помогут вовремя заметить неисправность и избежать серьезных проблем на дороге.

Когда педаль становится слишком мягкой, а разгон сопровождается ощущением, что двигатель работает вхолостую, это верный сигнал проверить один из важных узлов автомобиля.

Для первичной оценки состояния системы подойдет любой свободный участок дороги с сухим покрытием. Разгонитесь примерно до 60 км/ч, включите четвертую передачу и уберите ногу с педали газа. Как только стрелка тахометра опустится до отметки 1200 оборотов в минуту, резко нажмите на педаль акселератора до самого пола. У исправного автомобиля обе стрелки – спидометра и тахометра – должны синхронно рвануть вверх.

«Главный признак беды – стрелка оборотов летит вверх, а машина едва тащится. Это значит, что ведомый диск уже превратился в полированную сковородку и просто скользит по маховику», – объяснил инженер-автомеханик, эксперт по техническим дефектам и безопасности автомобилей Михаил Лазарев.

Если синхронности в движении приборов нет, ресурс системы практически на нуле. Дальше – только полный отказ и неподвижность, что в неудобном месте может создать большие хлопоты и нервозность. Чтобы не спутать неисправность с пробуксовкой колес, тест стоит проводить строго на сухом асфальте. Кстати, такой метод позволяет обойтись без посещения сервисного центра.

Более жесткий, но показательный способ проверки

Следующий метод сложнее, зато он дает стопроцентную гарантию точного диагноза. Секрет здесь в нагрузке, которую мотор с живым сцеплением преодолеть просто не в силах. Нужно затянуть стояночный тормоз до упора и прогреть двигатель до рабочей температуры. Затем выжмите сцепление, включите третью или четвертую передачу и плавно отпустите педаль. В норме машина должна заглохнуть почти мгновенно, как только диски войдут в зацепление.

Если же двигатель продолжает работать или глохнет с заметной неохотой и хрипом, фрикционные накладки изношены до металла. Важно: такие проверки не стоит делать часто, они сокращают ресурс даже нового комплекта. Многие злоупотребляют этим тестом просто ради интереса, но на деле к нему стоит прибегать только при реальных подозрениях. Лучше лишний раз убедиться в неисправности на стоянке, чем встать на эстакаде в час пик.

«Когда сцепление умирает, оно забирает с собой и комфорт, и безопасность. Не игнорируйте запах жженого пластика после активных стартов – это крик о помощи вашего автомобиля», – отметил автослесарь Денис Хромов.

Не забывайте, что плохая работа системы не всегда связана с износом дисков. Иногда виноват воздух в гидроприводе или растянутый трос. Если простые тесты показывают норму, а передачи включаются с хрустом, проверьте уровень тормозной жидкости и состояние рабочих цилиндров. Именно эта мелочь может быть причиной дискомфорта, хотя на деле любая задержка при передаче момента – повод для беспокойства.

«Сцепление – это посредник. Если посредник начал воровать энергию двигателя, вы почувствуете это правой ногой. Машина станет вялой, как будто тащит за собой якорь»,– подчеркнул Михаил Лазарев.

Иногда причина буксования кроется вовсе не в сцеплении. Когда течет сальник коленвала или первичного вала коробки, масло неизбежно попадает на фрикционы. В этом случае сцепление будет скользить даже при идеальных накладках, и замена дисков без ремонта течи – просто выброшенные деньги.