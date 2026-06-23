Жара в машине: не только духота, но и возможный пожар от бутылки воды

Аналитик Лысой предупредил о скрытых летних угрозах для автомобиля

Летом автовладельцы традиционно ищут тень для парковки, однако, как предупредил руководитель центра урегулирования убытков «СберСтрахования» Егор Лысой, духота в салоне – далеко не главная проблема.

Гораздо серьезнее могут оказаться факторы, которые сложно предусмотреть, а устранение их последствий обходится дорого.

Одна из неочевидных опасностей – близость строящихся объектов. Во время фасадных работ или покраски ветер легко переносит частицы краски, побелки и строительных смесей, которые оседают на кузове. Если не смыть их сразу, они затвердевают и повреждают лакокрасочное покрытие, и обычная мойка уже не поможет.

Не менее коварен и обычный газон. В жару детали выхлопной системы раскаляются до сотен градусов и долго остывают. Сухая трава или ветки под днищем могут начать тлеть от соприкосновения с горячим металлом, а порыв ветра способен превратить тление в открытый огонь.

Особенно рискован период цветения тополей: пух под машиной сбивается в плотный слой, и даже брошенный окурок или детская шалость могут за секунды привести к возгоранию моторного отсека.

Серьезный урон способна нанести и погода. Крупный град оставляет на кузове десятки вмятин и бьет стекла, шквалистый ветер валит деревья и щиты, а ливень в низине поднимает воду выше порогов, заливая салон.

Наконец, в жару стоит внимательнее отнестись к вещам в салоне. Оставленная на панели бутылка воды при ярком солнце способна работать как линза: сфокусированный луч может оплавить пластик или поджечь бумагу. Поэтому аналитик посоветовал в зной убирать с прямого солнца все прозрачные и блестящие предметы.

О том, как грамотно действовать, когда в пробке стрелка температуры уходит в красную зону, «За рулем» ранее подробно объяснял.