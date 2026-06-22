В пробке в жару стрелка температуры ушла в красную зону? Главное — не паниковать

Как спасти двигатель от перегрева в пробке: советы по системе охлаждения

Любая поездка на автомобиле – это сложный процесс, где каждый компонент должен работать в полную силу. Особенно это касается системы охлаждения. Энергия, полученная при сгорании топливовоздушной смеси, распределяется у всех поршневых ДВС примерно одинаково. Одни моторы чуть эффективнее, другие – менее экономичны, но в целом картина схожа. Треть энергии превращается в полезную механическую работу. Еще треть улетает с выхлопными газами. И последняя треть отводится через систему охлаждения.

Важный нюанс: абсолютное количество тепла, которое системе охлаждения нужно отвести при движении по трассе, гораздо больше, чем когда вы стоите на месте или совершаете короткие рывки в пробке. При этом на трассе обдув радиатора встречным потоком воздуха отличный. А в пробке он минимален, поэтому вступает в дело вентилятор.

Почему двигатель перегревается?

Система охлаждения Нивы. Роль электровентиляторов можно оценить по тому, что они определяют поток воздуха почти на всей площади радиатора.

Термостат открыт, насос системы охлаждения забирает охлажденную в радиаторе жидкость и направляет ее в блок и головку блока цилиндров. Там она нагревается и отправляется обратно в радиатор. Баланс температуры держится на двух величинах: сколько тепла производит двигатель и сколько отводит радиатор.

Раньше вентилятор имел механический привод от коленчатого вала двигателя. В последующие годы произошел переход на электропривод. Включением управлял отдельный датчик, а затем и блок электронного управления двигателем.

Отказ электровентилятора сразу же приведет к плохому охлаждению радиатора в пробке. Производительности помпы и естественного обдува уже не хватит, чтобы обеспечить должное охлаждение.

Что делать при перегреве двигателя?

Основных способов два: включить электровентилятор принудительно или максимально снизить тепловыделение мотора. Если дело в неисправном датчике или реле, можно замкнуть контакты напрямую. Либо толстым проводом подвести плюс с аккумулятора прямо на электровентилятор.

Хуже дела обстоят, если сам электровентилятор вышел из строя. Тогда стараемся в пробке двигаться максимально плавно, чтобы снизить тепловыделение. Полезно также включить на полную мощность салонный вентилятор печки – это поможет отвести лишнее тепло от мотора.

Если ничего не помогает, остается съехать на обочину и ждать, пока пробка рассосется или наступления темноты, когда станет прохладнее. Либо вызывать эвакуатор.