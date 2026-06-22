В пробке в жару стрелка температуры ушла в красную зону? Главное — не паниковать
Любая поездка на автомобиле – это сложный процесс, где каждый компонент должен работать в полную силу. Особенно это касается системы охлаждения. Энергия, полученная при сгорании топливовоздушной смеси, распределяется у всех поршневых ДВС примерно одинаково. Одни моторы чуть эффективнее, другие – менее экономичны, но в целом картина схожа. Треть энергии превращается в полезную механическую работу. Еще треть улетает с выхлопными газами. И последняя треть отводится через систему охлаждения.
Важный нюанс: абсолютное количество тепла, которое системе охлаждения нужно отвести при движении по трассе, гораздо больше, чем когда вы стоите на месте или совершаете короткие рывки в пробке. При этом на трассе обдув радиатора встречным потоком воздуха отличный. А в пробке он минимален, поэтому вступает в дело вентилятор.
Почему двигатель перегревается?
Термостат открыт, насос системы охлаждения забирает охлажденную в радиаторе жидкость и направляет ее в блок и головку блока цилиндров. Там она нагревается и отправляется обратно в радиатор. Баланс температуры держится на двух величинах: сколько тепла производит двигатель и сколько отводит радиатор.
Раньше вентилятор имел механический привод от коленчатого вала двигателя. В последующие годы произошел переход на электропривод. Включением управлял отдельный датчик, а затем и блок электронного управления двигателем.
Отказ электровентилятора сразу же приведет к плохому охлаждению радиатора в пробке. Производительности помпы и естественного обдува уже не хватит, чтобы обеспечить должное охлаждение.
Что делать при перегреве двигателя?
Основных способов два: включить электровентилятор принудительно или максимально снизить тепловыделение мотора. Если дело в неисправном датчике или реле, можно замкнуть контакты напрямую. Либо толстым проводом подвести плюс с аккумулятора прямо на электровентилятор.
Хуже дела обстоят, если сам электровентилятор вышел из строя. Тогда стараемся в пробке двигаться максимально плавно, чтобы снизить тепловыделение. Полезно также включить на полную мощность салонный вентилятор печки – это поможет отвести лишнее тепло от мотора.
Если ничего не помогает, остается съехать на обочину и ждать, пока пробка рассосется или наступления темноты, когда станет прохладнее. Либо вызывать эвакуатор.
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