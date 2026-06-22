Этот популярный кроссовер теперь будут делать в России: подробности

Операционный директор Esteo Ледков: Exlantix ET уже начали выпускать в России

На бывшем заводе General Motors в Шушарах началось производство электрифицированного кроссовера Exlantix ET. Операционный директор марки Esteo Алексей Ледков приоткрыл завесу тайны: модель уже сходит с конвейера, и вскоре публика увидит автомобиль российской сборки.

«Также в ближайшее время мы представим кроссовер сегмента SUV-F. Это будет уже полноразмерный гибридный кроссовер. Модель будет называться EX8, и в скором времени вы узнаете о ней подробности», – добавил Ледков. Речь идет о новом для российского рынка Exlantix EX8.

По сути, «прописку» в стране получат не только знакомый покупателям Exlantix ET (позже – и седан ES), но и совершенно новый гибрид F-класса. В основе его силовой установки – 1,5-литровый турбомотор, работающий как генератор, плюс пара электродвигателей на передней и задней осях. Налаживают выпуск «АГР» вместе с китайской Defetoo.

Интересно, что на этой же площадке уже собирают Jeland J6.

«За рулем» ранее рассказывал о других интересных новинках российского автопрома.