Сколько россиян отправляются в дальние автопутешествия

Исследование: 70% россиян хотя бы раз в год совершают долгие автопоездки

Большинство россиян регулярно совершают дальние поездки на автомобиле. Согласно совместному исследованию сервиса «Авито Авто» и онлайн-ретейлера «Самокат», хотя бы раз в год на большие расстояния на машине отправляются 68% жителей страны.

Для многих такие поездки стали привычной частью жизни. Так, 16% опрошенных признались, что отправляются в дальние путешествия несколько раз в месяц. Еще 8% респондентов преодолевают длинные маршруты больше одного раза в неделю.

Согласно исследованию, чаще всего дальние поездки совершают молодые россияне. Среди участников опроса в возрасте от 18 до 24 лет 12% отправляются в дорогу несколько раз в неделю, а 19% - несколько раз в месяц. В то же время среди россиян старше 65 лет регулярно путешествуют на дальние расстояния лишь 4%.

Дальние автомобильные поездки россияне выбирают для разных целей: семейного отдыха, рабочих командировок или визитов к родственникам и друзьям, проживающим в других городах.

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