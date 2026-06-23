Как подготовить машину к долгой поездке с тяжелым багажом

Эксперт Петров: машину нужно проверить перед дальней поездкой с багажом

Если планируется длительное путешествие с большим количеством багажа, без комплексной проверки технического состояния машины не обойтись. На это указал независимый автоэксперт Сергей Петров.

Прежде всего, по его словам, следует уделить внимание колесам и ходовой части – ведь именно на них приходится основная нагрузка. Важно, чтобы давление в шинах соответствовало заводским рекомендациям, а подвеска и тормозная система находились в порядке. Водителю стоит провести полноценный техосмотр и убедиться в отсутствии каких-либо дефектов.

Кстати, использование внешних багажных систем меняет аэродинамику – это напрямую сказывается на работе агрегатов, предупредил эксперт. Если массу груза распределить неправильно, отдельные узлы начнут изнашиваться гораздо быстрее. В салоне все вещи нужно надежно зафиксировать, чтобы в дороге они не мешали управлению.

О том, что может угрожать автомобилю в зной, «За рулем» уже напомнил.