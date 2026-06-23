Кроссовер на базе Toyota за 1,6 млн рублей выходит в продажу

В Белоруссии стартуют продажи автомобилей китайского бренда GAC

Продажи китайской марки GAC официально стартуют в Белоруссии. Первой новинкой на местном рынке станет семейный электрокроссовер Aion i60 EV. Примечательно, что эта модель – технический близнец Toyota bZ3X: машины построены на одной платформе, у них идентичная силовая структура кузова и множество общих компонентов.

В основе GAC Aion i60 EV лежит модульная архитектура AEP 3.0. Визуально сходство с «Тойотой» тоже бросается в глаза – кузовные панели, двери, боковые зеркала и остекление практически не отличаются. Правда, производитель все же добавил индивидуальности: собственный обвес, другая оптика и элементы декора все-таки присутствуют.

За базовую версию дилеры просят 61 тысячу белорусских рублей, что эквивалентно примерно 1,6 миллиона рублей российских. В «начале» под капотом стоит электромотор на 204 силы, а питание обеспечивает литий-железо-фосфатная батарея емкостью 58,4 кВт·ч. Производитель обещает запас хода в 530 километров по циклу CLTC – на деле, конечно, реальные показатели будут скромнее.

GAC Aion i60 EV

Ранее «За рулем» рассказал, что китайские автомобили завоевывают российский рынок.