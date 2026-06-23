Импорт китайских автомобилей в РФ набирает обороты: зафиксирован новый рекорд

Импорт легковых автомобилей из КНР в РФ за январь-май 2026 года вырос в 2,2 раза

С января по май 2026 года Россия ввезла из КНР легковых машин на 5 млрд долларов – это в 2,2 раза превышает прошлогодний показатель. На этом фоне поставки грузовиков тоже подскочили: за пять месяцев они достигли 345,3 млн долларов, прибавив 61,1% к аналогичному периоду 2025-го.

Кстати, абсолютный пик по экспорту машин из Китая пришелся на октябрь 2025 года – тогда объем перевалил за 1,76 млрд долларов. По словам аналитиков, участники рынка специально форсировали отгрузки, готовясь к очередному повышению утилизационного сбора. Судя по цифрам, многие тогда успели отыграться.

Не отстает и сегмент запчастей. За пять месяцев текущего года Россия купила у китайских производителей комплектующих и расходников на 951 млн долларов – здесь рост скромнее, всего 5,1%. Однако в мае картина оживилась: по сравнению с апрелем поставки запчастей выросли на 9,5% и достигли 230,4 млн долларов.

В реальности тренд на активный импорт китайских автомобилей и деталей никуда не делся – он только укрепляется. Напомним, «Российская газета» ранее сообщала, что сейчас в стране на каждую новую легковушку приходится пять подержанных.

О причинах роста интереса к китайским машинам «За рулем» ранее подробно пояснил.