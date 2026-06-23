Продажи подключаемых гибридов бьют рекорды: причины

Продажи гибридов в России в мае выросли на 103%: с чем это связано

По итогам мая 2026 года в России было реализовано 4989 новых подключаемых гибридов (PHEV) — на 103% больше, чем годом ранее.

Эксперты рассказали о причинах роста популярности таких авто. Подключаемые гибриды (PHEV) – это машины, где классический двигатель внутреннего сгорания работает в паре с электромотором, причем батарею можно заряжать от розетки. В мае 2026-го в России продали почти 5 тысяч таких авто – сразу на 103% больше, чем годом ранее. Доля сегмента на рынке подросла с 2,7 до 4,5%.

По маркам безоговорочно лидирует Voyah: за май компания реализовала 1628 гибридов – это почти треть всех новых PHEV в стране (32,6%). Примечательно, что с января 2025 года машины бренда выпускают на липецком заводе «Моторинвест». На втором месте Geely (923 штуки), замыкают пятерку Evolute (437), GAC (395) и Lixiang (314) – а ведь в 2025 году последний был лидером.

В модельном зачете лучшим оказался кроссовер Voyah Free с результатом 1274 экземпляра. В топ-5 также вошли Geely EX5 EM-i (746 штук), Evolute i-Space (437), GAC S7 (385) и Exlantix ET (293). Всего за первые пять месяцев 2026 года в России продали 24,6 тысячи подключаемых гибридов – плюс 125% к январю-маю 2025-го.

Эксперты о причинах бума

Профессор Финансового университета при правительстве РФ Сергей Толкачев назвал майские продажи PHEV колоссальным рывком. «Это явный показатель набирающей обороты популярности сегмента, – прокомментировал он. – Основные драйверы: появление новых и более доступных моделей, программы субсидирования (например, 925 тыс. рублей при покупке в лизинг для предпринимателей), льготное кредитование и налоговые преференции для владельцев электромобилей и гибридов». По его словам, гибриды, которые ездят и на электричестве, и на бензине, снижают тревожность покупателей по поводу запаса хода и дефицита зарядок – а значит, спрос будет только расти.

Евгений Сумароков, доцент того же университета, связывает глобальный тренд с жесткими нормами выбросов. В России, уверен он, главное – практичность: «PHEV предлагают баланс между экономией топлива и большим запасом хода, что привлекательно для горожан и тех, кто заботится об экологии». Правда, сам сегмент он называет лишь переходным этапом – в перспективе индустрия уйдет в чистую электрификацию.

Ольга Климова, еще один доцент Финуниверситета, считает ключевым фактором локализацию. «Когда часть брендов перешла на российскую сборку, цены на PHEV стали гораздо привлекательнее прямого импорта, – пояснила она. – Именно поэтому Voyah занимает почти треть рынка: местное производство дает и цену, и запчасти, и сертификацию». Пример Lixiang это наглядно подтверждает: как только марка вышла на российский рынок официально, модели подорожали, и продажи просели на треть.

По словам Климовой, россияне голосуют рублем за гибриды прежде всего из экономии. «Многие владельцы эксплуатируют машину в более чем 80% случаев на чистом электричестве, заряжая ее от бытовой розетки за ночь. Бензиновый двигатель включают только на трассе», – уточнила она. Но и престиж тоже важен: PHEV стали технологичной альтернативой ушедшим немецким и японским брендам. При сохранении темпов доля гибридов может достичь 10% рынка уже к концу 2026 года, полагает эксперт.

Рынок, тренды и новые правила

Глава «Автостата» Сергей Целиков прогнозирует, что гибриды будут оттягивать долю и у электромобилей, и у машин с ДВС. «На 19-й неделе года продали 236 электрокаров, на 14-й – 253, а ровно год назад на учет встало 248. С PHEV ситуация почти та же, но мы видим устойчивый рост – в 2,5 раза к прошлому году. И это, похоже, надолго», – написал аналитик в своем канале.

Кстати, с 1 июня в России заработал новый свод правил по пожарной безопасности на стоянках для электрокаров и гибридов. Впрочем, автоэксперт Игорь Моржаретто считает, что на продажи это не повлияет. «Ограничения касаются только новых или реконструируемых паркингов, да и запретов как таковых нет – речь о специальных местах с защитой, – пояснил он. – К тому же, по статистике, основной покупатель гибридов – житель Подмосковья: 40% владельцев живут в загородных домах с собственной розеткой, еще 40% – в домах с уличной парковкой с розеткой. Ядро покупателей проблему зарядки уже решило».

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