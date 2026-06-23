Одноместный плацкарт с душем и личными столиками — РЖД представили новый вагон

РЖД показали новый одноместный плацкарт с душем и розетками

Россиянам, уставшим от привычного плацкарта с его теснотой и вечным шумом, похоже, стоит готовиться к переменам. На выставке «Транспорт России» представили вагон, который полностью переворачивает представление о бюджетных путешествиях – и это не просто концепт, а реальные составы, готовящиеся к выходу на линии.

Вместимость новинки – 58 человек, что даже превышает стандартные показатели. Но главное тут вовсе не количество мест, а их планировка. Поперечные полки вытянули на 14 сантиметров в длину и расширили на 3 сантиметра, боковые получили прибавку в 10 и 4 сантиметра соответственно.

А вот что действительно бросается в глаза, так это личное пространство. Каждое спальное место теперь оборудовано плотными шторками – закрылся, и ты как будто выпадаешь из общей суеты. Никто не пялится, не мешает, не мельтешит перед глазами. Для плацкарта такое в диковинку, но теперь это работает.

Пассажиры верхних полок наконец-то избавились от зависимости от нижних соседей. Раньше, чтобы поесть или поработать за столиком, нужно было либо договариваться, либо ждать особых часов. Теперь у каждого места – свой столик. Хочешь – ноутбук ставь, хочешь – чай пей, никто не помешает.

К техническим приятностям добавили индивидуальный светильник, воздуховод, USB-разъем и полноценную розетку на 220 вольт. Гаджеты не сядут, а свет можно настроить так, чтобы не слепить соседа. Микроклимат – тоже точечный.

Но, пожалуй, главный сюрприз – две санузла и отдельная душевая кабина. Раньше о том, чтобы помыться в плацкарте, можно было только мечтать. А тут – вполне себе опция: освежиться после душной ночи или привести себя в порядок перед прибытием.

В общем-то, новый вагон пытается соединить то, что раньше казалось несовместимым: низкую цену плацкарта и комфорт купе. Это не люкс, конечно, но ощущение недорогого отеля на колесах вполне возникает. Шторка, розетка, столик и душ – мелочи, которые для любого, кто хоть раз ездил по-настоящему далеко, становятся настоящей роскошью.

Ранее «За рулем» рассказал, где можно будет купить новейший российский кроссовер.