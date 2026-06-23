Стало известно, в каком салоне можно будет купить новейший российский кроссовер

После старта продаж ESTEO MX будет доступен в ESTEO Центр АвтоСпецЦентр Химки

Летом 2026 года официально стартуют продажи среднеразмерного премиального внедорожника ESTEO MX. Первыми новинку увидят посетители конкретного дилерского центра – ESTEO Центр АвтоСпецЦентр Химки. Именно туда модель поступит сразу после запуска.

ESTEO MX

Под капотом у кроссовера стоит двухлитровый турбомотор, выдающий 197 лошадиных сил. В паре с ним работает классический 8-диапазонный автомат, а еще здесь полный привод. Клиренс – 210 мм, что для внедорожника совсем неплохо. Производитель также добавил расширенный зимний пакет: двигатель можно запустить дистанционно, а салон – прогреть или охладить через мобильное приложение. В общем, постарались сделать так, чтобы машина была комфортной при любой погоде.

ESTEO MX

Что вообще значит ESTEO? Название – не случайный набор букв. Оно составлено из латинских слов est и eo («существовать» и «путь»). Впрочем, есть и другая трактовка: каждая буква символизирует одну из ценностей бренда – эстетику, статус, технологии, эмоции и опережение. Инженеры, кстати, делают упор на то, чтобы интерьер выглядел безупречно и при этом сочетался с самыми современными технологиями.

Сборка ESTEO MX уже запущена на заводе холдинга АГР в Шушарах. Перед этим площадку серьезно обновили: заменили инженерные системы, поставили высокотехнологичное оборудование, перепрограммировали роботов на участке нанесения стекольного клея, обновили конвейеры с манипуляторами. Все это позволило начать выпуск новой модели без остановки конвейера других машин.

Интерьер ESTEO MX

На заводе активно используют роботов, автоматические системы управления, беспилотные транспортеры AGV и цифровых контролеров качества. Ключевые этапы объединены в единую систему контроля – как производственного, так и динамометрического. По задумке, это должно обеспечить высокую точность сборки и стабильное качество.

Ольга Антюшина, Директор дивизиона АвтоСпецЦентр Химки:

– Слоган бренда «Искусство жить» проявляется в каждой детали. У клиентов дилерского центра ESTEO Центр АвтоСпецЦентр Химки будет возможность одними из первых протестировать внедорожник MX в реальных дорожных условиях и лично оценить все преимущества бренда. Покупка ESTEO MX – это выбор без компромиссов между комфортом и безопасностью.

Ранее «За рулем» рассказал, каким будет первый кроссовер этого автобренда.