Названы самые популярные подключаемые гибриды в России

Аналитик Целиков: Voyah Free стал самым популярным подключаем гибридом в РФ

Российский рынок подключаемых гибридов (PHEV и EREV) продолжает демонстрировать впечатляющую динамику.

Как сообщил в своем Telegram-канале глава аналитического агентства « Автостат» Сергей Целиков, за первые пять месяцев 2026 года было продано 24,6 тысячи таких автомобилей. Этот показатель на 125% превышает объемы реализации за аналогичный период прошлого года.

На вершине рейтинга популярности оказался Voyah Free, собранный в России, с результатом 5,1 тысячи проданных машин. Вторую строчку занял Evolute I-Space – на него пришлось 3,4 тысячи единиц. Замыкает тройку лидеров Geely EX5 EM-I с показателем 2,7 тысячи автомобилей.

В первую пятерку самых востребованных подключаемых гибридов также попали GAC S7 (1,8 тысячи штук) и Lynk & Co 900 (1,3 тысячи экземпляров).

Ранее «За рулем» рассказал о взрывном росте продаж подержанных машин в мае.