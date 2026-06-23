Рынок б/у авто рванул вверх: майский скачок продаж удивил аналитиков

«Автостат»: за месяц россияне купили 511,5 тыс. легковых автомобилей с пробегом

По данным аналитического агентства « Автостат», за последний весенний месяц жители страны приобрели 511,5 тыс. легковых автомобилей с пробегом.

Этот результат на 4,2% превосходит показатели мая прошлого года, хотя по сравнению с апрелем текущего года продажи немного снизились – на 5,7%. Всего же за первые пять месяцев 2026 года дилерами и частными продавцами было реализовано 2,38 млн подержанных машин, что на 4,9% больше, чем за аналогичный период 2025-го.

В марочном зачете уверенное лидерство удерживает отечественная Lada: ее владельцами стали 115,9 тыс. человек.

Вторую строчку заняла японская Toyota с результатом 54,3 тыс., а тройку лидеров замкнула Kia (28,7 тысячи). Чуть уступили корейскому бренду Hyundai (27,9 тысячи) и немецкий Volkswagen (23,9 тысячи).

Интересно, что в годовом выражении почти все марки прибавили в продажах, кроме Lada, которая показала небольшое снижение. Самый впечатляющий рост зафиксирован у Honda – плюс 20,6%.

Среди конкретных моделей самыми востребованными стали Kia Rio и Hyundai Solaris, разошедшиеся почти одинаковыми тиражами – около 9,9 тыс. экземпляров каждая. Также в пятерку популярных вошли Lada 2107, Toyota Corolla и Ford Focus.

Примечательно, что по сравнению с маем прошлого года Corolla прибавила почти 20%, а вот «семерка», напротив, потеряла пятую часть своего спроса. Несмотря на месячное снижение по всем позициям, общая динамика рынка остается уверенно положительной.

О том, почему растет спрос на китайские автомобили, «За рулем» уже писал.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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