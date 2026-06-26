Автоконцерн Volkswagen избавляется от еще одного завода

Spiegel: Volkswagen продаст завод по производству двигателей американцам

Volkswagen продолжает масштабную реструктуризацию бизнеса. Как пишет Der Spiegel, немецкий автогигант продает свое дочернее предприятие по выпуску двигателей. Покупателем стала американская инвесткомпания Bain Capital, а общая стоимость сделки оценивается в €7,4 млрд.

Речь идет о фирме под названием Everllence. Контрольный пакет в 51% ее акций как раз и отойдет американцам. Примечательно, что победа Bain Capital в ходе аукциона стала для многих сюрпризом – первоначальные условия и стартовая цена торгов не раскрывались.

Ранее глава концерна Оливер Блюме уже заявлял о жестком курсе на экономию. В планах компании – сокращение 50 тысяч сотрудников к 2030 году. Кроме того, до этого же срока Volkswagen хочет уменьшить выпуск на европейских заводах еще на полмиллиона машин. И это помимо уже запланированного снижения объемов на 1 млн автомобилей к 2028 году. Выходит, общее сокращение производства по всему миру достигнет 1 млн машин.