Honda готовит возвращение известного внедорожника с интересным дизайном

Новый Honda Element сохранит узнаваемый квадратный дизайн и станет гибридом

Как стало известно от инсайдеров, у Honda Element будет необычная внешность – следующий кроссовер снова сделают квадратным. Такое решение продиктовано запросами американского рынка, где сейчас активно растет спрос на проходимые SUV. Кстати, Toyota, Subaru и Honda уже подсуетились – они выпускают для США модели, рассчитанные на бездорожье.

Honda Element

Если Element вернется в строй, его поставят в линейке между HR-V и CR-V.

По сути, получится сравнительно недорогой кроссовер, у которого почти нет конкурентов по проходимости и практичности.

Причем японская новинка дебютирует исключительно с гибридными установками – их характеристики пока держатся в секрете.

Honda Element

Машину будут собирать на американском заводе, откуда ее отправят в другие страны мира. В планах Honda – выпустить не меньше 100 000 экземпляров Element за первый год. Между прочим, руководство компании явно рассчитывает на высокий спрос. Это удивительно, если вспомнить, что лучший результат у модели был в 2003 году: тогда в США продали чуть меньше 67,5 тысячи штук.

Ранее «За рулем» рассказывал о планах по выпуску еще одного необычного внедорожника.