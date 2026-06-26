UMO 8 выходит на рынок: названа стартовая цена полноприводного кроссовера

Гибридный D-SUV UMO 8 мощностью 340 л.с. и сервисами Яндекса оценили в 5 млн.

Официально объявлена стоимость нового гибридного кроссовера UMO 8, который становится второй по счету моделью в актуальной линейке молодого бренда UMO.

Согласно информации, размещенной на официальном сайте марки, начальная цена на этот полноприводный автомобиль, относящийся к классу D-SUV, установлена на отметке от 5 млн рублей.

Под капотом кроссовера – гибридная силовая установка, совокупная отдача которой достигает 340 л.с. В состав этой системы входит классический двигатель внутреннего сгорания, работающий в паре с двумя электромоторами.

Подобная архитектура наделяет автомобиль универсальностью: он одинаково хорошо себя чувствует как в условиях плотного городского трафика с частыми остановками, так и на загородных трассах во время длительных путешествий, причем водителю не нужно постоянно искать специализированные зарядные станции для подпитки батарей.

UMO 8

Важным моментом является и порядок расчета транспортного налога: для фискальных органов учитывается мощность исключительно двух электродвигателей, которая составляет 122 л.с., что может стать приятным бонусом для будущих владельцев с точки зрения ежегодных затрат.

В базовое оснащение UMO 8 уже включен расширенный зимний пакет, облегчающий запуск и использование автомобиля в холодное время года, а также усиленная антикоррозийная защита кузова и ключевых узлов, продлевающая срок службы машины в условиях повышенной влажности и применения реагентов на дорогах.

Кроме того, кроссовер насыщен современными цифровыми решениями: в его мультимедийную систему интегрированы популярные сервисы от Яндекса, среди которых голосовой ИИ-ассистент Алиса для управления функциями без отвлечения от дороги, а также обновленные Яндекс Карты.

Производством автомобилей под маркой UMO занимается автопроизводитель EVM, который использует для сборки производственные мощности столичного завода «Москвич». При этом стратегическим технологическим и дистрибуционным партнером всего проекта выступает компания Яндекс.

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