Китайский «зверь» для бездорожья: Jetour бросает вызов Toyota Hilux

Chery готовит пикап Jetour Zongheng F700 с дизайном Land Cruiser

Chery продолжает экспансию в сегменте мощных пикапов, и на этот раз ее дочернее приключенческое подразделение Jetour готовит настоящую бомбу.

Новинка под названием Zongheng F700 призвана стать серьезным конкурентом для таких мировых бестселлеров, как Toyota Hilux и BYD Shark 6. Судя по первым официальным изображениям, этот автомобиль выделяется брутальной внешностью: массивная решетка радиатора и хищные фары явно вдохновлены культовым внедорожником Land Cruiser, а черные стойки и мощные пластиковые обвесы подчеркивают его суровый нрав.

Габариты у новинки впечатляющие: длина составляет почти 5,5 метра, а колесная база заметно длиннее, чем у прямых конкурентов из США и Японии, что обещает просторный салон. Внутри водителя ждет футуристическая панорамная приборная панель, переходящая в большой сенсорный экран, а на центральной консоли разработчики оставили привычные физические кнопки – решение, которое оценят поклонники классических внедорожников.

Главная фишка F700 скрывается под капотом. Вместо дизеля инженеры установили бензиновую гибридную установку с турбированным 2,0-литровым мотором. Хотя совокупная мощность пока держится в секрете, ее старший брат G700 выдает почти 900 лошадиных сил, так что от новичка ждут аналогичной прыти. Питает систему современная батарея CATL, которая поддерживает сверхбыструю зарядку: пополнить запас с 20 до 80% можно всего за 10 минут. Общий запас хода на одной заправке и полном аккумуляторе достигнет 1300 километров по китайскому циклу.

Пикап построен на прочной рамной конструкции с независимой передней подвеской, что обещает отличную управляемость как в городе, так и на пересеченной местности.

Серийную версию представят уже в ноябре на автосалоне в Гуанчжоу, а продажи начнутся до конца года. Ожидается, что мощный и технологичный «китаец» появится не только на домашнем рынке, но и быстро найдет своих покупателей по всему миру, предлагая достойную альтернативу признанным японским и американским моделям.