Кроссовер Deepal S07 появится в России в единственной комплектации

Гибридный кроссовер Deepal S07 с дизайном от VW получил топ–версию «Техно» для РФ

На российский рынок выходит Deepal S07 – гибридный кроссовер, созданный в Турине под руководством легендарного дизайнера Бертрана Баха, ранее работавшего главным специалистом по экстерьеру в Volkswagen и ассистентом шеф-дизайнера в General Motors.

Эту модель предложат в комплектации «Техно», а сам автомобиль полностью адаптирован к суровым условиям эксплуатации в России.

Габариты новинки (длина 4,75 метра при колесной базе 2,9 метра) обещают простор для задних пассажиров. В основе автомобиля лежит последовательная гибридная установка: бензиновый мотор объемом 1,5 литра работает как генератор для электродвигателя. Суммарная отдача в 238 л.с. позволяет кроссоверу разгоняться до сотни за 7,7 секунды. Автомобиль расходует всего 5,7 литра топлива на 100 км), а совокупный запас хода составляет почти 1000 километров, при этом только на электротяге можно проехать до 174 км. Быстрая зарядка батареи с 30 до 80% занимает всего полчаса.

Deepal S07

Интерьер «Техно» выполнен в концепции «изысканный и удобный» с отделкой экокожей, вентиляцией и подогревом всех кресел. В центре – 15,6-дюймовый поворотный экран Sunflower, проекционный дисплей с дополненной реальностью и премиальная акустика SONY с 14 динамиками.

Безопасность обеспечена интеллектуальным круиз-контролем, системой кругового обзора 540°, мониторингом слепых зон и комплексом электронных ассистентов. Для российских реалий предусмотрены подогрев руля, зеркал и форсунок стеклоомывателя, система ЭРА-ГЛОНАСС и антикоррозийная обработка кузова.

Как отметил президент Changan Eurasia Сунь Цзэцзюнь, вывод S07 – это новая глава в восприятии гибридов в стране, где комфорт идет рука об руку с надежностью. Гарантия на автомобиль составляет 5 лет, а на тяговую батарею – 8 лет.

Deepal S07

Новинка уже проходит финальную подготовку к старту продаж, цены пока не объявлены.

Справка

Deepal (в Китае известен как Shenlan) – это современный премиальный суббренд китайского автоконцерна Changan, специализирующийся на разработке и выпуске электромобилей и гибридов с увеличенным запасом хода.

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