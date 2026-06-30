Продажи электромобилей взлетели в России

«Автостат»: продажи электромобилей выросли в России на 25% в мае 2026 года

Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», в мае 2026 года россияне купили 1 228 подержанных электрокаров.

Это на 25% больше, чем в том же месяце прошлого года. Чуть более четверти (25,6%) от этого количества пришлось на б/у электромобили японского бренда Nissan, что соответствует 314 экземплярам. Второе место в марочном рейтинге вторичного рынка электрокаров занял китайский Zeekr, показатель которого в мае составил 208 единиц. Отметку в 100 купленных электромобилей с пробегом также преодолели немецкий Volkswagen и американская Tesla (161 и 115 шт. соответственно). Замкнул ТОП-5 отечественный Evolute (61 шт.).

Среди моделей на вторичном рынке электрокаров по-прежнему лидирует Nissan Leaf, результат которого в последнем весеннем месяце составил 280 экземпляров. На второй позиции находится Zeekr 001 (149 шт.), а на третьей Volkswagen Lavida (121 шт.). В пятерке самых популярных подержанных электромобилей по итогам мая также оказались Tesla Model 3 (54 шт.) и «Москвич 3е» (47 шт.). Если рассматривать итоги 5 месяцев нынешнего года, то за этот период россияне купили 6 тысяч электрокаров с пробегом, что на 34% больше, чем в январе - мае 2025-го.

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