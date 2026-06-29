Рост цен на топливо добрался до тарифов автоперевозчиков

Перевозчики отменяют дальние рейсы и готовят клиентов к росту цен на 10%

Топливный кризис в России перешел в новую фазу, сказавшись на грузоперевозках.

Участники рынка фиксируют серьезные сложности на юге страны и на китайском направлении: суточный пробег фур сократился с 700 до 500 км, а время ожидания на заправках теперь измеряется не часами, а сутками.

К этому добавился удар в виде отмены крупных скидок по топливным картам: если раньше бонусы достигали 16%, то сейчас они сократились до 3,5%, а мелкие индивидуальные предприниматели и вовсе попали в жесткие лимиты отпуска горючего.

В ответ на это перевозчики начали предупреждать клиентов о грядущем подорожании услуг. С 1 июля некоторые компании анонсировали повышение тарифов как минимум на 10%, и эксперты не исключают, что это не предел. На международных маршрутах дизель уже подорожал до 90 рублей за литр, что вынуждает логистов закладывать дополнительные 5% в ставки.

Особенно остро проблема ощущается в Краснодарском крае, Крыму и Сибири, где очереди на АЗС стали привычным делом. В то же время перевозки из Китая за последние полторы недели прибавили в цене около 700 долларов за рейс, и некоторые компании уже начали искать объездные пути через Казахстан, несмотря на местные таможенные сложности.

Многие собственники транспорта отказываются от дальних заказов из-за неопределенности с топливом, предпочитая короткие маршруты в пределах городских агломераций. Это привело к дефициту машин на магистралях и дополнительному росту ставок. Однако надеяться на то, что грузы массово уйдут на железную дорогу, не приходится: автотранспорт остается незаменимым из-за гибкости и скорости.

Участники рынка сходятся во мнении, что альтернативы грузовикам попросту нет, и вся отрасль сейчас находится на грани выживания, ожидая нормализации ситуации. Если ситуация в ближайшие недели не будет решаться, цены на перевозку начнут поднимать все.

Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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