Новый седан от Volkswagen поражает своими характеристиками

Гибрид с запасом хода 2000 км: подробности о новом Volkswagen ID.Era 5S

Совместное предприятие SAIC- Volkswagen рассекретило интерьер нового седана ID.

Era 5S – официальные снимки салона уже опубликованы. Дизайн внутри предельно лаконичный, без каких-либо сложных форм и лишних деталей. Вопреки недовольству части публики немецкий производитель не стал возвращать привычные физические кнопки.

Отказ от механических клавиш объясняют установкой огромного сенсорного дисплея – правда, точные размеры экрана пока не раскрыты. У седана многофункциональное рулевое колесо, а за ним спрятана цифровая приборная панель. Еще одна деталь – светодиодная подсветка, которую дизайнеры эффектно обыграли в паре с контрастной строчкой. На центральном тоннеле, кстати, отвели зону для беспроводной зарядки гаджетов.

Что показала приборная панель

Судя по опубликованным кадрам, приборка демонстрирует запас хода на чистом электричестве в 160 км. Но в реальности новинка способна уехать куда дальше – эффективная гибридная установка позволяет преодолеть без остановки на АЗС более 2000 км. Такой впечатляющий результат обеспечивает, в частности, экономичный 1,5-литровый мотор, который потребляет, в среднем, 2,82 литра и выдает до 109 лошадиных сил. В паре с ним трудится один электродвигатель мощностью 177 л.с.

Габариты и первая в истории марки система

По размерам седан получился довольно крупным: длина – 4836 мм, ширина – 1880 мм, высота – 1505 мм при колесной базе 2766 мм. Примечательно, что ID.Era 5S станет первой моделью Volkswagen, которая получит китайский комплекс автономного управления – он будет работать как на трассах, так и в условиях города.

Ранее «За рулем» сообщал, что в продаже появился новый корейский седан с люком и кожаным салоном.