Скидка почти в миллион: этот кроссовер продают сейчас с огромной выгодой

Дилеры снизили цену на кроссовер Exlantix ET 2025 года до 6 065 000 рублей

Если присмотреться к предложениям дилеров, можно заметить, что гибридный кроссовер Exlantix ET 2025 года выпуска теперь стоит заметно меньше. Судя по данным мониторинга, продавцы активно расчищают склады и предлагают машину с выгодой почти в миллион рублей.

Конкретная сумма – 925 тысяч рублей. В единственной доступной комплектации автомобиль оценили в 6 065 000 рублей. При этом модель 2026 года (она тоже представлена лишь в одной версии) прежний ценник оставила без изменений.

Интересно, что Exlantix ET теперь выпускается под другим брендом. Его перевели в недавно созданный суббренд Esteo.

Exlantix ET

В его линейке пока одна модель – крупный кроссовер D-класса Esteo MX. Под капотом установлен 2-литровый турбомотор мощностью 197 лошадиных сил, работает он в паре с классическим 8-ступенчатым автоматом и полным приводом.

Exlantix ET

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