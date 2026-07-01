1 год гибридной линейки Exlantix в России

Бренд Exlantix отметил год с момента дебюта на российском рынке

За плечами флагманского гибрида EXLANTIX ET – год успешных продаж на российском рынке.

Модель, представляющая новую премиальную суб-марку ESTEO, уверенно закрепилась в пятерке лидеров NEV-сегмента по итогам первых 12 месяцев. Техническую основу полноразмерного кроссовера составляет последовательная гибридная установка: два электромотора в паре с 1,5-литровым турбодвигателем (выступающим в роли генератора) выдают 469 л.с., позволяя ускоряться до «сотни» за 4,8 секунды. В арсенале модели – адаптивная пневмоподвеска, интеллектуальный полный привод и CDC-амортизаторы.

Высокий уровень безопасности подтвержден краш-тестами Euro NCAP (протоколы 2025 года) с максимальной оценкой «5 звезд»; пассивная защита дополнена коленной подушкой, а комплекс ADAS насчитывает свыше 20 ассистентов.

Ключевым событием года стал рекордный пробег Москва – Санкт-Петербург: 1 июня колонна из 10 машин преодолела более 730 км без подзарядки, что зафиксировано Книгой рекордов России и BRICS Record. Копилка наград модели включает титулы «Автомобиль года», «Гибрид года» и признание самым высокотехнологичным кроссовером. Успешный старт заложил фундамент для расширения линейки и будущей локализации производства.

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