Верхние полки в плацкарте стали меньше: как это отразится на комфорте поездок?

На форуме «Транспорт России» в Москве РЖД показали новый тип плацкартных вагонов

В Москве на форуме «Транспорт России» представили обновленный плацкарт, который уже успел породить волну слухов в соцсетях. Разные медиа поспешили заявить, будто бы РЖД вовсе отказалась от верхних полок – тех самых, куда пассажиры обычно прячут багаж, а безбилетники пытаются проскочить «зайцем». На деле же третьи полки никуда не делись, хотя и заметно укоротились. По сути, теперь это небольшой «огрызок» – именно такой, чтобы поместился лишь один большой чемодан.

Главное изменение – поперечные полки стали длиннее на 14 сантиметров и шире на 3. Боковые добавили 10 см в длину и 4 см в ширину. Причем сам пассажирский салон удлинили – это дало возможность втиснуть туда дополнительный четырехместный отсек. Итоговая вместимость выросла с привычных 54 до 58 мест. Между прочим, каждое спальное место теперь оснастили индивидуальными шторками, столиками (для обеих полок), персональным светом и розетками – и USB, и обычной 220-вольтовой. В вагоне предусмотрели два туалета и отдельную душевую.

Сергей Абдульманов рассказывает, что после презентации предыдущего прототипа от Трансмашхолдинга пришло несколько сотен комментариев и анкет с обратной связью. Пассажиры годами просили удлинить спальные места, но в существующих рамках это казалось невыполнимой технической задачей. Однако вдруг удалось пересмотреть базовый подход: теперь пассажирский вагон будет в габарите Т. Ключевая фишка – плюс 28 сантиметров в ширину.

Привычный плацкарт модели 1-ВМ имеет габариты поперечного сечения 4,598 × 3,100 метра. У габарита Т – уже 5,260 × 3,380 метра. Вагон в буквальном смысле стал выше и шире, что позволило не только нарастить полки, но и расширить проходы, а также добавить оборудование. Кондиционер, например, переехал на крышу – тем самым освободилось место в жилой зоне. И окна стали чуть шире.

Правда, просто взять и сделать вагон побольше не выйдет. Габарит Т длиннее, а значит, требуется заново просчитывать все дуги – чтобы состав идеально вписывался в повороты. К тому же, он выше и шире, поэтому нужно проверить, пролезет ли он в тоннели и под путепроводами, не собьет ли по пути кабели или светофоры. По сути, надо пройти по всему маршруту и убрать все, что входит в габарит. Это тянет за собой серьезные работы – подъем металлоконструкций и расширение тоннелей.

За год работы РЖД уже занялись модернизацией сети под новый стандарт, так что сейчас можно говорить о некоторых маршрутах для Т-вагонов. Кстати, новый плацкарт уже пролезет там, где ходят электрички.

Что внутри: от шкафа-капсулы до «умного» туалета

Материалы, крепления, размеры окон – все это может и будет меняться. Вагон рассчитан на ночные экспрессы длительностью до 8 часов: зашел, лег спать, проснулся, вышел. Отсюда и модули в стиле «капсул для интровертов» – вместо привычных открытых плацкартов.

Представитель ТМХ Валерия Шарафутдинова (руководитель управления продуктового и технического маркетинга) уточнила: вагон предназначен для работы в двухвагонных сцепках. Заднего тамбура нет, вход только один – по сути, два вагона становятся неделимым объектом с точки зрения логистики.

Занавески теперь задергиваются на всю длину полки. Под столом установили розетки. Пассажиры верхних полок получили небольшой столик для ноутбука или мелочей. Третья полка вернулась как багажное отделение, которое не мешает сидеть. Вокруг нее появились крючки и сетка для вещей. Боковую панель воздуховода перенесли – теперь дует сбоку, а не в спину, и регулируется вплоть до полного отключения.

Тем, кто страдает клаустрофобией, в плацкарте со шкафом поначалу может быть не по себе. Но быстро выясняется, что ехать там удобнее – особенно для ночевки, чтобы лишний раз не контактировать с другими пассажирами. Шкаф стал более обтекаемым и «утоп» внутри плацкарта, а столик теперь не откидывается, а выезжает.

На боковых полках шкафы из предыдущей версии убрали – пассажиры их быстро возненавидели. Панель с USB, светом и воздухом теперь расположена сбоку, чтобы люди случайно не нажимали на органы управления головой и не лезли в розетки волосами. У боковушек появились собственные окна.

Туалеты серьезно переработаны. Главное новшество – датчик присутствия. Если закрыть дверь, когда там никого нет, из потолка включается ультрафиолетовая дезинфекция. Стоит открыть дверь – процесс прекращается. Датчики обещают сделать качественными, чтобы избежать ситуаций, когда обычные инфракрасные датчики в общественных туалетах перестают видеть неподвижного пользователя и вырубают свет в самый неподходящий момент.

Душевая кабина стоит отдельно – в прошлой версии она была совмещена с туалетом, но новая раздельная планировка стала результатом анализа командировок в ночных поездах. В конце вагона добавили специальный шкаф для белья: проводники больше не будут хранить его у себя в купе или на полках. Мусор теперь собирают раздельно.

Вагон полностью отечественный, его скорость – 160 км/ч. Запуск в эксплуатацию состоится после получения всех необходимых сертификатов. Точных дат в РЖД пока не называют.

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