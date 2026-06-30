Какие изменения ждут водителей в июле 2026 года

Ужесточение правил автокредитования и проверки шин: что ждет водителей с 1 июля

Начиная с июля для российских водителей вступает в силу сразу несколько нововведений. Прежде всего, серьезно усложнится процедура получения автокредита – банки начнут учитывать лишь 90% от неофициальных доходов заемщика при расчете его платежеспособности.

Впрочем, это не единственное, к чему стоит готовиться автомобилистам. Правительство запускает принципиально новый механизм проверки автомобильных шин. Причина – желание властей бороться с так называемыми «лжепроизводителями», которые штампуют продукцию сомнительного качества.

Представители Минпромторга пояснили суть новшества: оператор системы маркировки будет лично проверять достоверность данных, которые подают отечественные производители. В том числе планируются выезды на фактические производственные площадки. Если завод-изготовитель не проходит такую проверку, ему могут отказать в выдаче кодов маркировки. По сути, это фильтр, отсеивающий недобросовестных игроков рынка.

Стоит напомнить, что маркировка шин в России дело привычное. Ее ввели еще в 2020-м, а четыре года спустя, в 2024-м, на эту группу товаров распространили разрешительный режим.

О том, насколько сложнее стало содержать машину, «За рулем» недавно рассказал.