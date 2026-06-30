В РФ взлетели цены на запчасти для иномарок: насколько стало сложнее содержать?

Запчасти для популярных иномарок подорожали в РФ на 15-20% с начала 2026 года

С начала текущего года в России резко выросли розничные цены на комплектующие для автомобилей иностранного производства.

Глава международной сети автосервисов Fit Service Татьяна Овчинникова пояснила, что с января 2026 года стоимость деталей для востребованных у россиян марок подскочила в среднем на 15-20%. Конкретные цифры напрямую зависят от типа запчастей. Например, обычные расходники и стандартные элементы ходовой части стали дороже на 9-15%. А вот за редкие позиции – кузовные панели или электронику – теперь приходится платить на 15-25% больше, чем раньше.

Владелец сети дилерских центров «Альянс Тракс» (специализируется на коммерческом транспорте) Алексей Иванов также подтвердил тенденцию. По его словам, сильнее всего рост цен ударил по тем сегментам, где на рынке доминирует всего несколько производителей. В лидерах по подорожанию оказались оптика, электронные компоненты и тормозные системы.

Кстати, 16 июня автоблогер и эксперт Елена Лисовская уже отмечала, что в стране растут продажи японских и европейских машин. Водители все чаще отказываются от китайских авто, устав, по ее выражению, от «вагона глюков» и долгого ожидания запчастей – по несколько месяцев.

Как сэкономить при нынешних ценах, «За рулем» ранее объяснил.