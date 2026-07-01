Что нужно проверить в машине после долгой поездки на море

Эксперт Ладушкин: После долгой поездки на море стоит проверить радиаторы

Если для путешествия на юг и обратно использовался в целом исправный автомобиль, каких-то глубоких проверок не требуется, рассказал руководитель экспертной компании LEM Solution Евгений Ладушкин.«В профилактических целях следует проверить и промыть радиаторы системы охлаждения и интеркулер. При поездке по пыльным дорогам, которых много в южных регионах, радиаторы забиваются и хуже отводят тепло мотора и коробки передач», – поделился он.

Также стоит осмотреть колёса, которые за длительную поездку могли получить повреждения, продолжил эксперт.

«Если машина была с тяжелым прицепом, не лишним будет проверить тормозные колодки и тормозную жидкость. При движении с тяжелым прицепом в жару колодки могли стереться быстрее, чем обычно. Особенно в условиях пыльных дорог», – отметил он.

Кузов можно проверить на наличие новых сколов, трещин на стеклах, добавил Ладушкин.«Если же в автомобиле появились посторонние звуки в подвеске или двигателе, машина стала вести себя «необычно» — стоит обратиться на СТО для диагностики. За время путешествия машина могла получить износ подвески или какие-то поломки двс и других систем», – подытожил он.

О надежности китайских кроссоверов на вторичке «За рулем» ранее уже уже писал.