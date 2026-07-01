Любой «китаец» со вторички: вот что у него точно сломается!
Китайские автомобили постепенно наводняют рынок – теперь уже и вторичный.
В новом номере журнала «За рулем» эксперт Сергей Зиновьев разбирается в «возрастных болячках» популярных китайских кроссоверов. А заодно выводит общие закономерности относительно живучести автомобилей масс-маркета из Поднебесной.
В этом плане он ставит во главу угла не коррозию кузова, а выносливость узлов, агрегатов и систем.
- Подвеска: до сих пор встречаются откровенные «хлюпики».
- Двигатели: с надежностью все более-менее, а вот ресурс алюминиевых турбомоторов на вторичке должен вызывать сомнения: лучше предпочесть машину с чугунным блоком.
- Коробки передач: гидроавтомат предпочтительнее робота, а робот предпочтительнее вариатора.
А какие еще бывают подводные камни, если брать «китайца» с пробегом?
Сергей Зиновьев, эксперт «За рулем»:
– Неизбежность при владении китайским автомобилем – неполадки электроники. В разной степени, но присущи почти всем моделям. Больше всего нареканий – на сбои медиасистем. Регулярно бунтует также система контроля давления в шинах (похоже, у многих марок общий поставщик датчиков). Эпизодически – бесключевой доступ, парктроники, контроллеры управления зарядкой аккумуляторов и прочее. А невнятные принципы работы климат-контроля некоторых доводят до прострации.
При этом недавно починенное (многое лечится обновлением прошивки) может скоро сломаться. А потому самое разумное – смириться с житием в условиях, когда что-то работает некорректно или не работает вообще. В конце концов, пользоваться всей бортовой электроникой вовсе не обязательно, и больше столетия люди обходились без датчиков света и дождя.
Еще один нюанс, к нему тоже надо быть готовым: не все частные мастерские принимают в ремонт китайские модели. Причина – несоответствие реальности и каталогов запчастей, из-за чего возникает путаница. Вместе с тем появились сервисы, специализирующиеся именно на «китайцах». Но таких пока немного, и в основном в крупных городах. Есть над чем задуматься.
Полный разбор всех слабых мест в привязке к конкретным моделям – в июльском номере «За рулем»! Уже в продаже!
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Заметка подготовлена по материалам статьи Сергея Зиновьева «Они разные!» из журнала «За рулем» № 07 за 2026 год.