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Спрос на подержанные машины бьет рекорды, но спрос на «свежие» трехлетки упал

«Автостат»: на 511,5 тыс. подержанных машин россияне потратили 595,3 млрд рублей

Аналитики «Газпромбанк автолизинга» и «Автостата» подсчитали, сколько денег ушло на покупку подержанных легковушек в последний месяц весны.

Оказалось, что за май наши соотечественники приобрели 511,5 тысячи таких автомобилей, а совокупный чек составил внушительные 595,3 миллиарда рублей.

Эта цифра выглядит особенно показательно на фоне прошлого года – траты выросли сразу на 14%. Правда, по сравнению с апрелем текущего года рынок немного сбавил обороты: месяцем ранее сумма была на 7% больше. Впрочем, долгосрочная тенденция все равно восходящая: только за первые пять месяцев года оборот вторичного рынка перевалил за 2,8 триллиона рублей, что на 13% превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

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Интересно, что покупатели начали чуть меньше интересоваться свежими трехлетками. За год доля затрат на такие «молодые» машины сократилась с 26 до 23,7%, хотя в деньгах это все равно почти 141 миллиард рублей.

Главный же сюрприз преподнесли автомобили китайских марок. За май было продано почти 30 тысяч таких подержанных авто, а сумма, потраченная на них, взлетела в 2,3 раза по сравнению с прошлым годом, до 59,3 млрд рублей. В итоге доля «китайцев» на вторичке впервые превысила 10%-ную отметку, тогда как год назад она не достигала и 5%.

При этом европейские бренды по-прежнему лидируют по объему выручки – 194,5 миллиарда рублей. Следом идут японские автомобили с показателем 185 миллиардов, а корейцы замыкают тройку лидеров (75 миллиардов). Российские и американские марки оказались в хвосте списка, но если отечественный автопром показал рост расходов на 12%, то корейские и американские модели, напротив, стали единственными, чья выручка на вторичке просела – на 4% и 3% соответственно.

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Источник:  ТАСС
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