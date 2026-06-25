Топ-10 подержанных автомобилей: какие бренды выбирают россияне в 2026 году

В рейтинге авто с пробегом доминируют японские, европейские и корейские марки

Специалисты аналитического агентства « Автостат» совместно с порталом Drive2.ru провели масштабный онлайн- опрос среди российских автолюбителей в мае-июне 2026 года.

Исследование было посвящено выявлению самых востребованных марок на вторичном рынке страны. Участники могли голосовать за несколько вариантов одновременно, что позволило составить объективный рейтинг потребительских предпочтений.

Результаты опроса оказались показательными: в финальный список из десяти наиболее желанных брендов не вошли ни отечественные производители, ни китайские марки. Весь рейтинг оказался представлен исключительно автомобилями из Японии, Европы и Кореи.

Бессменным лидером стала японская Toyota – за нее отдали голоса почти 31% респондентов, что соответствует примерно каждой третьей анкете. Серебро досталось немецкому бренду Audi с результатом 18,5%. Замыкает тройку фаворитов еще один представитель Японии – Honda, которую выбрали 16% участников (примерно каждый шестой опрошенный).

Далее расположились Volkswagen (13,6%) и Mercedes-Benz (11,1%). Интересно, что Skoda и Suzuki набрали идентичное количество голосов – по 9,9%, то есть практически каждый десятый автолюбитель рассматривает эти марки при покупке машины с пробегом. Завершают десятку BMW, Hyundai и Subaru – вся троица получила одинаковый показатель в 8,6% голосов.

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Если вы выбираете автомобиль с пробегом, то перед покупкой обязательно проверьте его по VIN или госномеру. Это избавит вас от массы возможных проблем после покупки.

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