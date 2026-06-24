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Бюджетный бум: россияне раскупают кроссоверы до 2,5 млн рублей

«Газпромбанк Автолизинг» зафиксировал рекордные продажи доступных паркетников

Эксперты «Газпромбанк Автолизинга» подвели итоги мая и пришли к выводу, что сегмент бюджетных кроссоверов переживает настоящий расцвет. 

Пока средняя цена нового автомобиля на рынке давно перешагнула отметку в 3,5 миллиона рублей, модели стоимостью до 2,5 миллиона оказались в центре внимания покупателей. За год количество сделок в этой нише выросло на четверть, достигнув почти 47 тысяч проданных машин.

Такой рост спроса стал возможен благодаря сразу нескольким факторам: укреплению рубля, щедрым скидкам дилеров и распродаже складских остатков прошлых лет. В итоге даже те модели, которые изначально стоили дороже, теперь вписываются в бюджет. Ярким примером стал паркетник Tenet T7: при официальном прайсе от 2,7 миллиона, кроссоверы 2025 года с учетом спецпредложений можно было найти за 2,3 миллиона. Именно эта модель стала абсолютным бестселлером месяца.

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РЕЗУЛЬТАТЫ РЕЙДА

Традиционно сильные позиции удержали Haval Jolion и M6, а также отечественные Lada Niva, которые ценятся за доступную цену и проходимость. Впрочем, рынок не стоит на месте: например, Changan UNI-S, недавно стоивший более 3 миллионов, после локализации сборки подешевел до 2,4 миллиона и мгновенно попал в топ-5. Всего в мае покупатели могли выбирать из 48 моделей кроссоверов в этом ценовом диапазоне, и эксперты прогнозируют, что в июне предложение станет еще шире за счет закрытия квартальных планов дистрибьюторов.

Топ-20 кроссоверов, которые можно купить до 2,5 миллионов рублей

Модель

Продажи за май 2026, шт.

Продажи за апрель 2026, шт.

Продажи за май 2025, шт.

Динамика, май/ апрель 2026,%

Динамика май 2026 /2025, %

РРЦ ( миним .), млн руб . *

1

T ENET T7

7764

7648

-

2%

-

2,5 (2,3)

2

Haval Jolion

6688

6674

4641

0%

44%

2 ,1 (1,8)

3

LADA Niva Travel

3615

4578

2304

-21%

57%

1,4 (1,2)

4

Changan Uni-S

3045

1813

2487

68%

22%

2 ,6 (2,4)

5

Haval M6

2990

3131

1695

-5%

76%

2,0 (1,9)

6

T enet T4

2796

3438

-

-19%

-

2,1 (1,8)

7

Lada Niva Legend

2592

3128

2629

-17%

-1%

1,2 (1,1)

8

Belgee X50

2349

3153

2417

-25%

-3%

2,5 (2,3)

9

Belgee X70

1686

1814

1215

-7%

39%

2,6 (2,5)

10

Jetour Dashing

1633

1822

1749

-10%

-7%

2,7 (1,9)

11

Haval H3

1550

1661

914

-7%

70%

2,5 (2,4)

12

Geely Cityray

1363

1509

759

-10%

80%

2,8 (2,4)

13

Solaris HC

1348

1729

668

-22%

102%

2,8 (2,4)

14

Jaecoo J6

1342

1873

-

-28%

-

2 ,3 ( 1 , 9 )

15

Omoda C5

1114

1134

1704

-2%

-35%

2 , 5 (2,3)

16

Москвич 3

799

796

1111

0%

-28%

2,3 (1,8)

17

Changan CS75

635

443

315

43%

102%

2,8 (2,4)

18

Jeland J6

546

-

-

-

-

2,3 (2,2)

19

Changan CS35

501

473

1224

6%

-59%

2,6 (2,3)

20

Jetour X70

442

266

619

66%

-29%

2 ,6 (2,1)

Источник:  «Газпромбанк Автолизинг»
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