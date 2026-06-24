Бюджетный бум: россияне раскупают кроссоверы до 2,5 млн рублей

«Газпромбанк Автолизинг» зафиксировал рекордные продажи доступных паркетников

Эксперты «Газпромбанк Автолизинга» подвели итоги мая и пришли к выводу, что сегмент бюджетных кроссоверов переживает настоящий расцвет.

Пока средняя цена нового автомобиля на рынке давно перешагнула отметку в 3,5 миллиона рублей, модели стоимостью до 2,5 миллиона оказались в центре внимания покупателей. За год количество сделок в этой нише выросло на четверть, достигнув почти 47 тысяч проданных машин.

Такой рост спроса стал возможен благодаря сразу нескольким факторам: укреплению рубля, щедрым скидкам дилеров и распродаже складских остатков прошлых лет. В итоге даже те модели, которые изначально стоили дороже, теперь вписываются в бюджет. Ярким примером стал паркетник Tenet T7: при официальном прайсе от 2,7 миллиона, кроссоверы 2025 года с учетом спецпредложений можно было найти за 2,3 миллиона. Именно эта модель стала абсолютным бестселлером месяца.

Традиционно сильные позиции удержали Haval Jolion и M6, а также отечественные Lada Niva, которые ценятся за доступную цену и проходимость. Впрочем, рынок не стоит на месте: например, Changan UNI-S, недавно стоивший более 3 миллионов, после локализации сборки подешевел до 2,4 миллиона и мгновенно попал в топ-5. Всего в мае покупатели могли выбирать из 48 моделей кроссоверов в этом ценовом диапазоне, и эксперты прогнозируют, что в июне предложение станет еще шире за счет закрытия квартальных планов дистрибьюторов.

Топ-20 кроссоверов, которые можно купить до 2,5 миллионов рублей

№ Модель Продажи за май 2026, шт. Продажи за апрель 2026, шт. Продажи за май 2025, шт. Динамика, май/ апрель 2026,% Динамика май 2026 /2025, % РРЦ ( миним .), млн руб . * 1 T ENET T7 7764 7648 - 2% - 2,5 (2,3) 2 Haval Jolion 6688 6674 4641 0% 44% 2 ,1 (1,8) 3 LADA Niva Travel 3615 4578 2304 -21% 57% 1,4 (1,2) 4 Changan Uni-S 3045 1813 2487 68% 22% 2 ,6 (2,4) 5 Haval M6 2990 3131 1695 -5% 76% 2,0 (1,9) 6 T enet T4 2796 3438 - -19% - 2,1 (1,8) 7 Lada Niva Legend 2592 3128 2629 -17% -1% 1,2 (1,1) 8 Belgee X50 2349 3153 2417 -25% -3% 2,5 (2,3) 9 Belgee X70 1686 1814 1215 -7% 39% 2,6 (2,5) 10 Jetour Dashing 1633 1822 1749 -10% -7% 2,7 (1,9) 11 Haval H3 1550 1661 914 -7% 70% 2,5 (2,4) 12 Geely Cityray 1363 1509 759 -10% 80% 2,8 (2,4) 13 Solaris HC 1348 1729 668 -22% 102% 2,8 (2,4) 14 Jaecoo J6 1342 1873 - -28% - 2 ,3 ( 1 , 9 ) 15 Omoda C5 1114 1134 1704 -2% -35% 2 , 5 (2,3) 16 Москвич 3 799 796 1111 0% -28% 2,3 (1,8) 17 Changan CS75 635 443 315 43% 102% 2,8 (2,4) 18 Jeland J6 546 - - - - 2,3 (2,2) 19 Changan CS35 501 473 1224 6% -59% 2,6 (2,3) 20 Jetour X70 442 266 619 66% -29% 2 ,6 (2,1)

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