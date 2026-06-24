Бюджетный бум: россияне раскупают кроссоверы до 2,5 млн рублей
Эксперты «Газпромбанк Автолизинга» подвели итоги мая и пришли к выводу, что сегмент бюджетных кроссоверов переживает настоящий расцвет.
Пока средняя цена нового автомобиля на рынке давно перешагнула отметку в 3,5 миллиона рублей, модели стоимостью до 2,5 миллиона оказались в центре внимания покупателей. За год количество сделок в этой нише выросло на четверть, достигнув почти 47 тысяч проданных машин.
Такой рост спроса стал возможен благодаря сразу нескольким факторам: укреплению рубля, щедрым скидкам дилеров и распродаже складских остатков прошлых лет. В итоге даже те модели, которые изначально стоили дороже, теперь вписываются в бюджет. Ярким примером стал паркетник Tenet T7: при официальном прайсе от 2,7 миллиона, кроссоверы 2025 года с учетом спецпредложений можно было найти за 2,3 миллиона. Именно эта модель стала абсолютным бестселлером месяца.
Традиционно сильные позиции удержали Haval Jolion и M6, а также отечественные Lada Niva, которые ценятся за доступную цену и проходимость. Впрочем, рынок не стоит на месте: например, Changan UNI-S, недавно стоивший более 3 миллионов, после локализации сборки подешевел до 2,4 миллиона и мгновенно попал в топ-5. Всего в мае покупатели могли выбирать из 48 моделей кроссоверов в этом ценовом диапазоне, и эксперты прогнозируют, что в июне предложение станет еще шире за счет закрытия квартальных планов дистрибьюторов.
Топ-20 кроссоверов, которые можно купить до 2,5 миллионов рублей
№
Модель
Продажи за май 2026, шт.
Продажи за апрель 2026, шт.
Продажи за май 2025, шт.
Динамика, май/ апрель 2026,%
Динамика май 2026 /2025, %
РРЦ ( миним .), млн руб . *
1
T ENET T7
7764
7648
-
2%
-
2,5 (2,3)
2
Haval Jolion
6688
6674
4641
0%
44%
2 ,1 (1,8)
3
LADA Niva Travel
3615
4578
2304
-21%
57%
1,4 (1,2)
4
Changan Uni-S
3045
1813
2487
68%
22%
2 ,6 (2,4)
5
Haval M6
2990
3131
1695
-5%
76%
2,0 (1,9)
6
T enet T4
2796
3438
-
-19%
-
2,1 (1,8)
7
Lada Niva Legend
2592
3128
2629
-17%
-1%
1,2 (1,1)
8
Belgee X50
2349
3153
2417
-25%
-3%
2,5 (2,3)
9
Belgee X70
1686
1814
1215
-7%
39%
2,6 (2,5)
10
Jetour Dashing
1633
1822
1749
-10%
-7%
2,7 (1,9)
11
Haval H3
1550
1661
914
-7%
70%
2,5 (2,4)
12
Geely Cityray
1363
1509
759
-10%
80%
2,8 (2,4)
13
Solaris HC
1348
1729
668
-22%
102%
2,8 (2,4)
14
Jaecoo J6
1342
1873
-
-28%
-
2 ,3 ( 1 , 9 )
15
Omoda C5
1114
1134
1704
-2%
-35%
2 , 5 (2,3)
16
Москвич 3
799
796
1111
0%
-28%
2,3 (1,8)
17
Changan CS75
635
443
315
43%
102%
2,8 (2,4)
18
Jeland J6
546
-
-
-
-
2,3 (2,2)
19
Changan CS35
501
473
1224
6%
-59%
2,6 (2,3)
20
Jetour X70
442
266
619
66%
-29%
2 ,6 (2,1)
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